Финансы

RT на русскомRT на русскомЦентробанк снизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
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Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

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