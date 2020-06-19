Финансы
RT на русскомЦентробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
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с чего всё началось
Как сообщил ЦБ по итогам заседания совета директоров, его решение должно ограничить риски отклонения уровня инфляции вниз от цели в 4% в 2021 году и удержать ее вблизи этого целевого показателя.Коммерсантъ07:54
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«Затухающее смягчение». Банк России готов снизить ключевую ставку до минимума
Деловой квартал (Екатеринбург)17 июня в 02:09
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Хоккей
«Ак Барс» сыграет на Кубке Шпенглера-2020
Казанский «Ак Барс» в 2020 году примет участие в Кубке Шпенглера — ежегодном международном хоккейном турнире, который проходит в Давосе (Швейцария).
Нева Спорт 06:34
Политика
Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске
Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске отметил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить.
РИА Новости 08:00
Происшествия
На Сахалине медведь загрыз женщину
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине приступили к поиску и отстрелу опасных медведей.
REGNUM 00:42
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Газета.Ru вчера в 14:10
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
Энергетика
Нефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
Общество
В Свердловской области разрешат спорт и откроют массажные салоны
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал сегодня указ о дальнейшем снятии некоторых ограничений, введенных в регионе из-за распространения COVID-19.
Российская газета 08:03
Политика
Лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции
Лидеры стран ЕС договорились о продлении экономических санкций против России.
Известия 08:39
Политика
Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса
Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:29
Общество
Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью
Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Lenta.ru 08:38
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Сербия не примет решение по Косово без одобрения России
«Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде.
Коммерсантъ вчера в 07:48
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Политика
Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
Кино
Появился тизер режиссерской версии «Лиги Справедливости» Зака Снайдера
Режиссер Зак Снайдер опубликовал в Twitter короткий тизер своей версии "Лиги справедливости", которая выйдет на сервисе HBO Max в 2021 году.
Газета.Ru 05:50
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
REGNUM 07:28
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Гаджеты
IPhone 12 получат новейший 5G-модем Snapdragon X60
Даже сама Qualcomm заявляла, что мы вряд ли увидим устройства с новыми модемами до следующего года, поэтому слух об его использовании в iPhone 12 стоит воспринимать с определённым скептицизмом.
3DNews вчера в 14:18