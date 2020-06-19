с чего всё началось

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.

Хоккей «Ак Барс» сыграет на Кубке Шпенглера-2020 Казанский «Ак Барс» в 2020 году примет участие в Кубке Шпенглера — ежегодном международном хоккейном турнире, который проходит в Давосе (Швейцария).

Политика Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске отметил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить. 369

Происшествия На Сахалине медведь загрыз женщину Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине приступили к поиску и отстрелу опасных медведей. 71

Кино Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды. 20

Энергетика Нефть перешла к уверенному росту Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. 6

Политика В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет. 309

Экономика Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 755

Экономика Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка. 2,9K

Политика Лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции Лидеры стран ЕС договорились о продлении экономических санкций против России.

Общество Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских. 122

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 39

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 4,8K

Политика Сербия не примет решение по Косово без одобрения России «Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде. 11

Кино Появился тизер режиссерской версии «Лиги Справедливости» Зака Снайдера Режиссер Зак Снайдер опубликовал в Twitter короткий тизер своей версии "Лиги справедливости", которая выйдет на сервисе HBO Max в 2021 году. 4

Происшествия В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье. 17