Финансы
ИзвестияЦентробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
Центральный банк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет, она составила 4,5% годовых. Таким образом, обновлен ее исторический минимум. Решение о снижении ключевой ставки принял 19 июня совет директоров Банка России, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Читать в источнике
Оценить1,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Происшествия
Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей
Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
Политика
Путин приехал в главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин приехал в главный храм Вооруженных сил России.
Lenta.ru 02:49
Политика
Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов.
Piter.tv вчера в 09:12
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Энергетика
Польша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 08:03
Общество
В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»
Известия вчера в 20:01
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Происшествия
Сотрудники станции переливания крови в Тюмени заразились коронавирусом
Тюмень, 22 июня 2020, 14:42 — REGNUM В Тюмени станция переливания крови стала очагом коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:42
Футбол
«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»
Евро-футбол.ру вчера в 07:48
Экономика
В Госдуме заинтересовались ростом доли японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ
Как отмечают в комитете, в отчете Банка России нет пояснений, почему в 2020 году доля японских ценных бумаг в золотовалютных активах регулятора выросла с 7,5% до 13,2%.
Финансовая газета 19 июня в 08:15
Шоу-бизнес
Венцеслав Венгржановский пытается добиться развода от супруги
Венгржановский поженился всего три месяца назад, но уже мечтает развестись.
ВладТайм 08:33
Происшествия
Вынесен приговор экс-замглавы МВД Красноярского края
В Красноярске вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Российская газета 06:49
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
РИА Новости 05:28
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
РИА Новости вчера в 22:53
Общество
Визовые центры Великобритании в России возобновили работу
Британские визовые центры в РФ с 22 июня начинают выдачу паспортов, подача новых заявлений возможна с 29 июня.
ТАСС 08:13
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
Авто
Daimler и BMW приостановили совместную разработку беспилотников
Напомним, что ещё в прошлом году концерны Daimler и BMW сообщили, что планируют запустить сразу пять совместных проектов.
Тарантас Ньюс 03:49
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Гаджеты
Xiaomi выпустит мышь с голосовым управлением
Ранее компания уже выпускала клавиатуру с возможностью голосового ввода информации. Китайская компания Xiaomi не перестает удивлять.
NewInform вчера в 05:35
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»
Известия вчера в 22:51
Политика
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
Технологии
Пользователям «ВКонтакте» стала доступна новая функция
Народные новости 05:54
Происшествия
На участников массовой драки в Норильске завели уголовное дело
Позднее дознаватели Отдела МВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
7 канал Красноярск 00:21
Происшествия
Российский волейболист напал на водителя в Москве
Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:13
Хоккей
Николай Жердев: Алкоголь начал меня убивать. Решил идти в монастырь
Bookmaker-ratings.ru 03:44
Шоу-бизнес
Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом
Напомним, ранее коллега Бабкиной по «Модному приговору» Александр Васильев рассказал, что артистка похудела на 30 килограммов меньше, чем за год.
MedikForum.ru 08:23