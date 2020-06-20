Финансы

ИзвестияИзвестияЦентробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

Центральный банк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет, она составила 4,5% годовых. Таким образом, обновлен ее исторический минимум. Решение о снижении ключевой ставки принял 19 июня совет директоров Банка России, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Эксперт спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки

Парламентская газета19 июня в 15:20

Аналитики ожидают быстрого снижения ставок по вкладам

Российская газета19 июня в 23:00

Ключевая ставка ЦБ опустилась на доисторический уровень

Коммерсантъ19 июня в 18:32

Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой

РИА Новости20 июня в 01:00

События недели на рынках: ставка, акции США на Мосбирже, цены на бензин

РБК19 июня в 10:40

Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

ТАСС19 июня в 07:11

С 22 июня ключевая ставка составит 4,50% годовых

Гарант19 июня в 06:45
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
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В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
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Происшествия

Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей

Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
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Политика

Путин приехал в главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин приехал в главный храм Вооруженных сил России.
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Политика

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов.
Piter.tv вчера в 09:12
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

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Энергетика

Польша намерена получать основной объем газа из США

Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 08:03
Общество

В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»

Известия вчера в 20:01
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
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Происшествия

Сотрудники станции переливания крови в Тюмени заразились коронавирусом

Тюмень, 22 июня 2020, 14:42 — REGNUM В Тюмени станция переливания крови стала очагом коронавирусной инфекции.
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Футбол

«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»

Евро-футбол.ру вчера в 07:48
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Экономика

В Госдуме заинтересовались ростом доли японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ

Как отмечают в комитете, в отчете Банка России нет пояснений, почему в 2020 году доля японских ценных бумаг в золотовалютных активах регулятора выросла с 7,5% до 13,2%.
Финансовая газета 19 июня в 08:15
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Венцеслав Венгржановский пытается добиться развода от супруги

Венгржановский поженился всего три месяца назад, но уже мечтает развестись.
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В Красноярске вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Российская газета 06:49
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Происшествия

Суд вынес приговор участникам организации «Сеть»

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Политика

Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

РИА Новости 05:28
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Происшествия

Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль

РИА Новости вчера в 22:53
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Общество

Визовые центры Великобритании в России возобновили работу

Британские визовые центры в РФ с 22 июня начинают выдачу паспортов, подача новых заявлений возможна с 29 июня.
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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Daimler и BMW приостановили совместную разработку беспилотников

Напомним, что ещё в прошлом году концерны Daimler и BMW сообщили, что планируют запустить сразу пять совместных проектов.
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Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери

Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
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Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Xiaomi выпустит мышь с голосовым управлением

Ранее компания уже выпускала клавиатуру с возможностью голосового ввода информации. Китайская компания Xiaomi не перестает удивлять.
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Политика

Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
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На участников массовой драки в Норильске завели уголовное дело

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Российский волейболист напал на водителя в Москве

Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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