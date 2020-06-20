Финансы

ИзвестияИзвестияЦентробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

Центральный банк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет, она составила 4,5% годовых. Таким образом, обновлен ее исторический минимум. Решение о снижении ключевой ставки принял 19 июня совет директоров Банка России, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Аналитики ожидают быстрого снижения ставок по вкладам

Российская газета19 июня в 23:00

Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%

РИА Новости19 июня в 18:21

С чем связано решение Центробанка снизить ставку до исторического минимума?

BFM.ru19 июня в 14:24

Заявление Банка России. Демонстрация мягкой силы

Интерфакс19 июня в 15:39

События недели на рынках: ставка, акции США на Мосбирже, цены на бензин

РБК19 июня в 10:40

Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

ТАСС19 июня в 07:11

С 22 июня ключевая ставка составит 4,50% годовых

Гарант19 июня в 06:45
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Интерфакс 09:07
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ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

РИА Новости 06:51
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В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

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Происшествия

Пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде

ТАСС 11:02
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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Общество

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России

Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
RT на русском 09:30
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Происшествия

Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
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Общество

Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве

Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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Общество

Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим даже осенью

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире Первого канала предупредила россиян, что масочный режим придется соблюдать даже осенью.
Газета.Ru 09:59
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В Алтайском крае подтвердились еще 73 случая коронавируса

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 73 новых случая коронавируса.
Алтайская правда 02:24
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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
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Политика

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Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
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Фигурное катание

Медведева рассказала историю возникновения своего образа Сейлор Мун

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об истории возникновения своего образа Сейлор Мун после чемпионата мира-2016 в Бостоне.
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«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях

Получается, что «Победа» стала единственной авиакомпанией, которой Росавиация отказала в субсидиях.
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений

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Фанаты «Локомотива» поддержали Семина на матче с «Оренбургом»

На матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» фанаты вывесили баннер «Не того деда убрали».
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Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

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Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
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Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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На Среднем Урале допустили смягчение «режима повышенной готовности»

Как сообщало ИА REGNUM, «режим повышенной готовности» продлили в Свердловской области по 29 июня 2020 года.
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Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
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Очевидцы сообщили детали гибели в аварии на Бали блогера из России

Другой очевидец, живущая на Бали гражданка Украины, рассказала, что, когда она проезжала мимо, погибшая лежала на асфальте без признаков жизни.
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Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
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