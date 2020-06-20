Финансы

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.
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События недели на рынках: ставка, акции США на Мосбирже, цены на бензин

РБК19 июня в 10:40

Заявление Банка России. Демонстрация мягкой силы

Интерфакс19 июня в 15:39

С чем связано решение Центробанка снизить ставку до исторического минимума?

BFM.ru19 июня в 14:24

Эксперт спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки

Парламентская газета19 июня в 15:20

Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой

РИА Новости20 июня в 01:00

Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

ТАСС19 июня в 07:11

С 22 июня ключевая ставка составит 4,50% годовых

Гарант19 июня в 06:45
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Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини

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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
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Происшествия

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
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Политика

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство людей в лодке в Приозерском районе Ленинградской области, в которых он стрелял с берега в поселке Студеное, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:30
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Политика

Пригожин опубликовал открытое письмо к Конгрессу США

В своем открытом письме к Конгрессу США, опубликованном в группе пресс-службы компании «Конкорд», Пригожин по пунктам ответил на все тезисы американских политиков.
ФАН вчера в 15:06
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Футбол

Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин.
LiveSport.ru 07:03
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Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Российская газета 05:29
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Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Политика

Более 10% американцев считают, что США воевали с Россией до 1945 года

Москва, 22 июня 2020, 12:57 — REGNUM Свыше 70% жителей США не знают, что 8 мая на Западе отмечают день капитуляции Германии во Второй мировой войне.
REGNUM 05:57
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
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Политика

«Росатом» сообщил о создании уникального «реактора будущего»

Ростехнадзор в ближайшее время, как ожидается, выдаст госкорпорации "Росатом" лицензию на строительство в России уникального "реактора будущего".
Газета.Ru 07:03
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности главы Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Экономика

Госдума рассмотрит отчет Банка России на заседании 23 июня

Государственная Дума во вторник, 23 июня, рассмотрит отчет Банка Росси за 2019 год.
Дума ТВ 19 июня в 10:25
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Происшествия

Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель

Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
Интернет

Раскрыты правила безопасного пользования смартфоном

Геннадий Николаев заметил, что это позволит им шпионить за пользователем или даже вымогать деньги, угрожая раскрыть приватную информацию.
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Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото

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Армия и оружие

Названо оптимальное направление удара США по России

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, оптимальным направлением для нанесения Соединенными Штатами удара по России является арктическое.
Военное дело 20 июня в 07:02
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
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Опрос: каждый третий украинец жалеет о распаде СССР

"Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет", - говорится в публикации.
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В Саратовской области исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу

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Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Forbes: российские Су-30 и МиГ-29 не помогут Индии в войне с Китаем

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ФСБ рассекретила новые документы о зверствах фашистов в Крыму

Среди документов, с которых снят гриф секретности протоколы допросов свидетелей, уникальные фотоматериалы, эксклюзивные кинодокументы ФСБ предоставил Российский государственный архив кинофотодокументов.
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Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
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ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
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Соседка рассказала о замуровавшей сына в бетон россиянке

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