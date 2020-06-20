Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.
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Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини
Телеканал 360° вчера в 17:29
Происшествия
ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области
Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство людей в лодке в Приозерском районе Ленинградской области, в которых он стрелял с берега в поселке Студеное, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:30
Политика
Пригожин опубликовал открытое письмо к Конгрессу США
В своем открытом письме к Конгрессу США, опубликованном в группе пресс-службы компании «Конкорд», Пригожин по пунктам ответил на все тезисы американских политиков.
ФАН вчера в 15:06
Футбол
Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин.
LiveSport.ru 07:03
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
Российская газета 05:29
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Политика
Более 10% американцев считают, что США воевали с Россией до 1945 года
Москва, 22 июня 2020, 12:57 — REGNUM Свыше 70% жителей США не знают, что 8 мая на Западе отмечают день капитуляции Германии во Второй мировой войне.
REGNUM 05:57
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
Политика
«Росатом» сообщил о создании уникального «реактора будущего»
Ростехнадзор в ближайшее время, как ожидается, выдаст госкорпорации "Росатом" лицензию на строительство в России уникального "реактора будущего".
Газета.Ru 07:03
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности главы Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Экономика
Госдума рассмотрит отчет Банка России на заседании 23 июня
Государственная Дума во вторник, 23 июня, рассмотрит отчет Банка Росси за 2019 год.
Дума ТВ 19 июня в 10:25
Происшествия
Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель
Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
Интернет
Раскрыты правила безопасного пользования смартфоном
Геннадий Николаев заметил, что это позволит им шпионить за пользователем или даже вымогать деньги, угрожая раскрыть приватную информацию.
Lenta.ru 19 июня в 02:15
Гаджеты
Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото
В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
Армия и оружие
Названо оптимальное направление удара США по России
По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, оптимальным направлением для нанесения Соединенными Штатами удара по России является арктическое.
Военное дело 20 июня в 07:02
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Политика
Опрос: каждый третий украинец жалеет о распаде СССР
"Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет", - говорится в публикации.
Газета.Ru 06:04
Здоровье
В Саратовской области исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу
Саратовская область вошла в число регионов, где проведут исследование популяционного иммунитета к коронавирусу.
Регион 64 06:52
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Армия и оружие
Forbes: российские Су-30 и МиГ-29 не помогут Индии в войне с Китаем
Давид Акс, эксперт в военной области из издания Forbes, уверен, что приобретенные у России Су-30 и МиГ-29 не помогут Индии в возможном конфликте с КНР.
Discover24 06:46
Общество
ФСБ рассекретила новые документы о зверствах фашистов в Крыму
Среди документов, с которых снят гриф секретности протоколы допросов свидетелей, уникальные фотоматериалы, эксклюзивные кинодокументы ФСБ предоставил Российский государственный архив кинофотодокументов.
Российская газета 19 июня в 09:55
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск вчера в 12:04
Общество
ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Происшествия
Соседка рассказала о замуровавшей сына в бетон россиянке
Lenta.ru вчера в 22:31