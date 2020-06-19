Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Независимая газета11:58

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С чем связано решение Центробанка снизить ставку до исторического минимума?

BFM.ru19 июня в 14:24
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 20:13, Ашберн
Общество

Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Происшествия

В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции

Около пяти тонн дизельного топлива вытекло из резервуара на дизельной электростанции в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 13:45
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Культура

Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры

Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
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Происшествия

Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса

Барнаул, 19 июня 2020, 09:25 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2.
REGNUM 19 июня в 02:25
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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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В «Insomniac Games» рассказали об SSD, DualSense и 3D-звуке для PS5

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Кертис Блэйдс ответил на критику после победы над Александром Волковым

FightTime.ru 01:54
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Общество

Пушков назвал новый китайский коронавирус странным

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление нового китайского коронавируса очень странное.
Lenta.ru 18:49
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Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова объяснил, почему его подзащитный сел за руль пьяным

Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал, почему актер, изрядно выпив в баре, решил сесть за руль.
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Музыка

У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
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Интернет

«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения

В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
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Футбол

В Британии обратили внимание на 17-летнего голкипера «Ростова»

Газета.Ru вчера в 07:22
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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Проекты ТОР привлекут в Еврейскую АО более 17 млрд рублей к 2025 году

Резиденты территории опережающего развития "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области реализуют проекты на сумму более 17 млрд рублей в ближайшие четыре года.
ТАСС 19 июня в 00:48
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Футбол

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В московском ЦСКА ответили на слова агента Дмитрия Селюка, который обвинил наставника красно-синих Виктора Гончаренко в расизме.
Газета.Ru 16:28
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Происшествия

В Норильске произошла массовая драка на улице

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Армия и оружие

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
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Авто

В России 18 марок изменили цены на автомобили

Подорожали все автомобили УАЗ – на 2,7-3,9%. Это касается и линейки японского Subaru, которые стали дороже на 3,4-7,3%, а также корейского Genesis – на 1,1-2,4%. У некоторых брендов повысились стоимость большинства моделей.
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
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Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
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Экономика

В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению

Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
ТАСС 17:11
Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
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В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ

В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
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Футбол

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом

РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
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Интернет

В геймерском браузере Opera GX появился встроенный клиент Discord

Игромания.ру вчера в 03:53
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Как работают Яндекс.Новости?
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