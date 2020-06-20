Финансы
РИА НовостиЦентробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. Решение совпало с ожиданиями рынка.
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Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Политика
Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
На Украине проводится ревизия двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru 14:38
Общество
Воробьев объяснил значение поправок в Конституцию
Принятие поправок в Конституцию означает не только стабильность и развитие экономики, но и «защищенность от непредсказуемых шараханий и событий», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 15:01
Экономика
России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года
Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года.
News.ru вчера в 15:45
Общество
Суд огласит приговор Серебренникову 26 июня
Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор режиссёру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии».
RT на русском 14:53
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента
Поправка в Конституцию РФ, позволяющая Владимиру Путину баллотироваться на следующих президентских выборах, призвана отвлечь внимание чиновников от темы трансфера власти и стабилизировать политическую ситуацию.
Gazeta.SPb 04:41
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Гаджеты
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
Коммерсантъ 14:24
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Энергетика
Польша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 08:03
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Армия и оружие
Британские военные следили за российским кораблем в Ла-Манше
РИА Новости вчера в 15:40
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Космос
Раскрыты возможности российского космического корабля «Орел»
Новый российский пилотируемый космический корабль «Орел» сможет находиться в составе окололунной станции до полугода, а в случае аварии при запуске — приземляться в океане.
Известия 16:02
Общество
Украина рассекретила документы о Чернобыльской аварии
Газета.Ru 05:48
Армия и оружие
В районе базы Хмеймим сработали средства ПВО
Средства ПВО сработали 22 июня в ответ на атаку неизвестных беспилотников в небе над городом Джебла в сирийской провинции Латакия, сообщает сирийское информационное агентство SANA.
ИА Красная Весна 16:21
Наука
NASA поддержало: ученый из США занялся поисками внеземного разума
Радио Комсомольская правда 11:58
Общество
Воробьев сообщил о сохранении масочного режима в Подмосковье
В Подмосковье, несмотря на ослабление ограничений, сохранится масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.
РБК 15:27
Политика
Макрон заявил об «опасной игре Турции» в Ливии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция «играет в опасную игру» в Ливии.
RT на русском 14:41
Шоу-бизнес
Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца
ФАН вчера в 19:52
Кино
Умер режиссер «Бэтмена» Джоэл Шумахер
В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался знаменитый режиссер Джоэл Шумахер.
Культуромания 14:38
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо вчера в 05:56
Здоровье
Попова сделала заявление о начале следующего учебного года
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление, которое касается начала учебного года в школах России.
Konkurent.ru вчера в 23:10
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Худрук московского Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал Федора Добронравова "свободным художником" и рассказал о причине его ухода из труппы.
Народные новости 09:19
Общество
Банки зафиксировали рост числа поддельных сайтов
Альфа-банк с апреля 2020 года фиксирует примерно двукратный рост числа сайтов-имитаций и поддельных аккаунтов в соцсетях.
РБК 15:30
Общество
В Тульской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров
В Тульской области подлили режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет.
Тульская пресса 16:04
Происшествия
Найдено тело четвёртого погибшего при взрыве в жилом доме в Киеве
Киев, 22 июня 2020, 23:17 — REGNUM Тело четвёртого погибшего в результате взрыва газа найдено спасателями в жилом доме в Киеве.
REGNUM 16:17
Здоровье
Жена орловского врача обратилась к Владимиру Путину
21 июня, в День медика, жительница Орла, жена врача, бывший медработник и общественный активист Елена Шураева записала и выложила в соцсети видеообращение к Владимиру Путину.
RuNews24.ru 05:09