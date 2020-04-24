Финансы
Бел.РуЦентробанк снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В Банке России 24 апреля прошло заседание совета директоров, на котором приняли решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 5,5% годовых.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Комментарии
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском 07:21
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
RT на русском вчера в 06:54
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Суть событий вчера в 12:19
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости 04:09
Общество
Вильфанд предрек россиянам самый жаркий год
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что текущий год с вероятностью 99% войдет в пятерку наиболее жарких.
Газета.Ru 05:50
Футбол
Акинфеев оказался самым преданным футболистом Европы
Советский спорт 25 апреля в 11:06
Футбол
РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:16
Культура
Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской
Певица Лариса Долина заявила, что смогла определить главное отличие американских зрителей от российских.
Live24 01:53
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Здоровье
Губернатор: Особо тяжелых COVID-пациентов из районов заберут в Иваново
Особо тяжелых пациентов с коронавирусом из районов заберут в Иваново.
IvanovoNews 09:03
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
По словам министра, первыми откроются отели, получившие «сертификат здоровья». Их открытие ожидается к концу мая.
Коммерсантъ 08:43
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Школы Петербурга получили бланки на досрочное завершение учебного года
Петербургские школы получили от городского комитета по образованию типовые бланки, который родители учеников могут заполнить для досрочного завершения учебного года своих детей.
Gazeta.SPb 04:04
Общество
В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак
Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Авто
Начали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Микровэн Chevrolet Damas оказался самым доступным автомобилем в Казахстане, и даже дешевле Lada Granta.
Тарантас Ньюс вчера в 02:36
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей
"АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей с 29 апреля, возобновить его планируется 18 мая, сообщил в понедельник ТАСС председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.
ТАСС 06:24
Происшествия
В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе
Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
РИА Новости 08:44
Экономика
Цены на жилье в России начали снижаться
«В регионах России наступил переломный момент — средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года», — констатировал Хусаинов.
Lenta.ru 05:18
Футбол
«Арсенал» лидирует в борьбе за Виллиана
«Арсенал» может подписать контракт с полузащитником «Челси» Виллианом в следующее трансферное окно.
Soccer.ru вчера в 15:33
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
Общество
В Севастополе подтвердили пять новых случаев коронавируса
В Севастополе подтвердили пять новых случаев коронавируса. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
Московский Комсомолец 25 апреля в 07:51
Происшествия
В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска
Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС 06:11
Киберспорт
Cyberpunk 2077 покажут на цифровом мероприятии Summer of Gaming в июне
Портал IGN у себя на сайте объявил нового участника программы своего цифрового мероприятия Summer of Gaming — им стала горячо ожидаемая ролевая игра Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED.
3DNews 06:12
Технологии
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Объяснили дешевизну многоразовых ракет бизнесмена Илона Маска, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:27