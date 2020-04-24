Финансы
Право.руЦентробанк снизил ключевую ставку
24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. Теперь она составляет 5,5%, сообщается на сайте регулятора. Соответствующее решение принял совет директоров ЦБ в пятницу.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
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Комментарии
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Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий усомнился в способности действующей олимпиской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой вернуться на прежний уровень.
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Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class
Обновленную модель внедорожника Beijing BJ80 начнут продавать по предварительным заказам к концу мая текущего года.
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Примем дальнейшие решения, если будут продлены нерабочие дни. Но режим готовности точно останется до конца мая.
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Идея переноса майских выходных на другие дни противоречит здравому смыслу, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
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Авто
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Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Американская компания Paramount начала работу над сиквелом фильма ужасов "Страшные истории для рассказа в темноте" 2019 года.
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Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
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В спецприемнике для мигрантов в Екатеринбурге произошли беспорядки
В спецприемнике для мигрантов в поселке Кольцово в Екатеринбурге произошли беспорядки, к зданию стянули спецназ полиции, сообщает местное издание «E1» со ссылкой на правозащитницу Нурзиду Бенсгиер.
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Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
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Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры
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RT на русском 08:40
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
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В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
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В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
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