Финансы

ИА НовороссияИА НовороссияЦентробанк России снизил ключевую ставку

В Центробанке заявили следующее: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Принятое решение позитивно сказалось на курсе национальной валюты.
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Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

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Банк России видит пространство для продолжения смягчения ДКП

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Прививка от коронавируса: ЦБ РФ снизил ставку до исторического минимума

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РИА Новости24 апреля в 11:55
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Политика

Песков пошутил о становлении Путиным вирусологом

Песков вспомнил о шутке Путина, который назвал всю страну вирусологами.
РБК 09:53
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Здоровье

Новое оборудование получат четыре донских медучреждения

Новое оборудование получат четыре донских медучреждения, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Rostof.ru 02:04
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Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
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Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
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Армия и оружие

Готовившиеся к парадам Победы войска ЗВО вернули в части на карантин

Войска Западного военного округа, готовившиеся к парадам Победы, вернулись в части на карантин.
МР7.ру 09:31
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Происшествия

МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, его задержали на 48 часов.
RT на русском вчера в 10:45
53
Общество

Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
1
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
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Общество

Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе

Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
53
Общество

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в Курске после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:18
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Космос

«Прогресс» пристыковался к МКС и установил рекорд

По словам Рогозина, весь полет занял 3 часа и 20 минут, тем самым установив рекорд по самому быстрому полету от Земли до МКС.
Lenta.ru вчера в 03:16
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Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
5
Общество

Роспотребнадзор призвал россиян провести майские праздники дома

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, рассказывая на канале «Россия-1» о динамике заболеваемости коронавирусом в стране, отметила позитивные тенденции и призвал россиян для сохранения этих тенденций провести майские праздники дома.
Вестник Кавказа 07:44
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Футбол

Ломбертс назвал самого безбашенного партнера по «Зениту»

Матч ТВ 08:26
Армия и оружие

Пентагон определился с порядком тестирования военных на COVID-19

Вашингтон считает это оправданной мерой, так как не хочет повторения истории с эсминцем USS Kidd и авианосцем «Теодор Рузвельт», на борту которых зафиксированы пациенты с COVID-19, пишет Associated Press.
News.ru 09:25
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Недвижимость

Правительство утвердило программу льготных ипотечных кредитов

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Документ опубликован на сайте кабмина.
РБК 23 апреля в 16:59
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Политика

Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество

Соединенные Штаты преодолели важный психологический рубеж – от коронавируса погибло уже более пятидесяти тысяч американцев.
Взгляд.ру 04:40
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Экономика

Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля

Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу.
РБК 09:07
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
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Экономика

Sohu: Россия проявила дальновидность, избавившись от госдолга США

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Экономика сегодня 04:55
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Происшествия

В Твери пригрозили увольнением медикам скорой, пожаловавшимся на проволочки при госпитализации больного коронавирусом

Позже в пресс-службе тверского минздрава РБК сообщили, что по представленным на видео фактам начата служебная проверка, а также заявили, что ожидание бригадой скорой помощи открытия приемного отделения составило восемь минут.
Подъём 09:39
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Общество

Сотрудники российских банков переедут жить на работу

Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.
РИА Новости 09:28
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Здоровье

Число случаев коронавируса возросло до 406 в Хабаровском крае

Еще у 27 человек в Хабаровском крае выявили коронавирус. Теперь в регионе зарегистрировано 406 случаев COVID-19.
EastRussia 06:35
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Политика

В Чернобыльской зоне сгорело свыше 11 тыс. га леса

REGNUM 09:31
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Объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска

Дешевизна многоразовых ракет американской фирмы SpaceX Илона Маска объясняется тем, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает NASA или ВВС США, считают в российской компании "Главкосмос пусковые услуги".
Вести.Ru 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
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