Финансы
Право.руЦентробанк снизил ключевую ставку
24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. Теперь она составляет 5,5%, сообщается на сайте регулятора. Соответствующее решение принял совет директоров ЦБ в пятницу.
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с чего всё началось
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 24 апреля, снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. с 6% до 5,5%. Такой ставка была до кризиса 2014 года.Вести.Ru24 апреля в 10:07
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
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