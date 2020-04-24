Финансы

Право.руПраво.руЦентробанк снизил ключевую ставку

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. Теперь она составляет 5,5%, сообщается на сайте регулятора. Соответствующее решение принял совет директоров ЦБ в пятницу.
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с чего всё началось
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 24 апреля, снизил ключевую ставку
 сразу на 0,5 п. п. с 6% до 5,5%. Такой ставка была до кризиса 2014 года.
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