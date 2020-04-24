Финансы
Бел.РуЦентробанк снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В Банке России 24 апреля прошло заседание совета директоров, на котором приняли решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 5,5% годовых.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Комментарии
Экономика
Ректор ВШЭ спрогнозировал резкое обеднение среднего класса
«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — цитирует Кузьминова РБК.
URA.Ru 16:50
Политика
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Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек
Лидирующие позиции последние недели занимает США – на страну приходится почти треть всех случаев заражения По состоянию на вечер 27 апреля число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило три миллиона человек.
Союзное Вече 13:37
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:47
Общество
Губернатор Подмосковья сообщил о нехватке сотрудников скорой помощи
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе не хватает сотрудников скорой помощи. Об этом он написал в Instagram.
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Многократный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан объявил о завершении карьеры.
Телеканал 360° 09:03
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.
Автоновости дня 05:53
Гаджеты
Microsoft улучшит индексирование файлов для поиска Windows
Microsoft в мае выпустит обновление Windows 10 (2004), но уже сейчас идёт работа по улучшению быстродействия.
Игромания.ру 15:53
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ 16:48
Политика
В США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус
Китай поставил в США низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус, заявил в понедельник экономический советник Белого дома Питер Наварро.
РИА Новости 16:38
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Наука
Самым опасным местом Земли признана пустыня Сахара
Команда международных исследователей установила, какое место в истории Земли было самое опасное.
Goroday.ru 05:01
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Здоровье
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса в России новым методом
Состояние пациентов с коронавирусом быстро улучшается после использования плазмы донора, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 15:47
Наука
На набор веса и похудение могут оказывать влияние запахи
МедиаПоток 02:35
Общество
Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Коммерсантъ 14:38
Космос
С Байконура стартовала «Ракета Победы»
Ракета-носитель «Союз-2.1а», получившая название «Ракета Победы», успешно вывела российский космический корабль на расчётную орбиту.
Радио 1 25 апреля в 08:16
Политика
Захарова оценила расследование чешских СМИ о покушении на политиков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о расследовании чешских СМИ относительно россиянина, якобы прибывшего в страну с целью покушения на чиновников - по его словам, это похоже на очередную "утку".
РИА Новости 12:20
Экономика
Банк Японии анонсировал неограниченную покупку гособлигаций
В рамках борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Банк Японии анонсировал неограниченную покупку гособлигаций, а также увеличение объемов выкупа корпоративного долга и упрощение финансирования для банков, сообщает Financial Times.
Вести.Ru 00:25
Общество
Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы».
Ведомости 08:17
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала россиян готовиться к новой жизни
После окончания пандемии многое изменится, считает Анна Попова Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привычная жизнь россиян изменится после окончания пандемии коронавируса.
Челнинские известия 01:50
Общество
ООН заявила о возможном историческом уровне безработицы после кризиса
Коронавирус может вызвать исторически высокий уровень безработицы, пишет РИА "Новости" со ссылкой на доклад ООН.
Газета.Ru 16:13
Гаджеты
Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 10 19613.1005
Сегодня корпорация Microsoft выпустила Windows 10 build 19613.1005 для пользователей тестовых версий операционной системы, которые первыми получат сборки с новейшими функциями (Fast Ring).
3DNews 14:49
Футбол
«Матч ТВ» покажет матчи сборной СССР на ЧМ-1970
Уже на этой неделе популярный канал включил в эфирную сетку матчи первенства мира 1970 года.
Sport.ru 15:13
Космос
В игре Mars Horizon игрокам предстоит запустить ракету на Марс
REGNUM 24 апреля в 08:37
Общество
Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге
Введенные ограничительные меры из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге помогли избежать взрывного роста заболеваемости, но ситуация пока остается тяжелой, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 12:29
Экономика
ЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки
Перекладывание ответственности за страхование на банк, полагают в ЦБ, приведет к снижению его стоимости (банк сможет получить более выгодные условия, в том числе за счет эффекта масштаба) и к большей прозрачности условий ипотеки для граждан: не будет расходов и комиссий по страхованию, не заложенных в полную стоимость кредита.
Российская газета 07:54
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Коммерсантъ Казань 02:33
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС 08:07