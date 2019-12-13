Центральный банк снизил ключевую ставку в пятый раз в 2019 году. Об этом сообщается на сайте регулятора. По данным Центробанка, ставка снижена на 0,25 процентного пункта.

Банк России в пятый раз за год снизил ключевую ставку

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