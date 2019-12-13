Экономика

URA.RuURA.RuБанк России в пятый раз за год снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку в пятый раз в 2019 году. Об этом сообщается на сайте регулятора. По данным Центробанка, ставка снижена на 0,25 процентного пункта.
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Отставка процента

Российская газета10:30

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru13 декабря в 05:35

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новостивчера в 00:00

Банк России обозначил потенциал снижения ключевой ставки в 2020 году

ПРАЙМ13 декабря в 13:47

Банк России снова снизил ключевую ставку – до шести с четвертью процента годовых

Эхо Москвы13 декабря в 10:05

Банк России: продолжится ли снижение ставок?

Вести.Финансвчера в 16:01

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru13 декабря в 06:47
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Происшествия

В Нижегородской области перевернулся автобус

ТАСС 10:27
Происшествия

Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя

Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Газета.Ru 07:29
Общество

Врач опроверг мнение о пользе горячего чая при простуде

Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась, что горячий чай может только навредить больному при простудных заболеваниях.
iReactor 09:33
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Lenta.ru 02:54
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Российская газета 07:15
Общество

Выпускница СПбГУ плюнула в членов этической комиссии

Санкт-Петербургский государственный университет обратился в полицию с заявлением на свою выпускницу Александру Элбакян, которая плюнула в главу этической комиссии вуза, сообщает сообщает «Медуза».
МР7.ру 09:16
Происшествия

Тверской депутат устроил дебош в ночном клубе

Газета.Ru 07:45
Политика

NYT узнала о тайной высылке из США двух китайских дипломатов

Американские власти осенью тайно выслали из США двух сотрудников китайского посольства, подозреваемых в шпионаже, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Ведомости 09:29
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь 13 декабря в 14:00
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

Cyber.sports.ru 13 декабря в 13:21
Общество

Путин расширил эксперимент с самозанятыми

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении эксперимента по налогу на самозанятых.
Lenta.ru 06:46
Происшествия

В Петербурге мужчина избил и обокрал 92-летнюю блокадницу

В Санкт-Петербурге 92-летнюю женщину, пережившую блокаду Ленинграда, обокрал сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:59
Экономика

Правительство решило расширить план приватизации

Средства от приватизации власти направят на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний, добавила Фоменко.
Ведомости 05:28
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

РБК 10:29
Хоккей

Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Газета.Ru 10:24
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
РИА Новости 09:08
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Фигурное катание

Плющенко поставил под сомнение тренерский талант Этери Тутберидзе

REGNUM 06:43
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак расстался с моделью

Ани Лорак рассталась с бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу ещё в прошлом году.
Bimru.ru 08:06
Шоу-бизнес

Колин Ферт разводится после 22 лет брака

Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Пятый канал вчера в 05:23
Общество

Почти 55 тыс. человек эвакуировали в Италии из-за бомбы времен войны

Около 54 тыс. человек эвакуировали из города Бриндизи на юге Италии из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.
Известия 10:33
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Армия и оружие

В Крыму прошел воздушный бой с авиацией условного противника

Севастополь.ру вчера в 11:42
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК вчера в 02:01
Спорт

Песков посоветовал спортивным властям России подать апелляцию в CAS

У российской стороны есть 21 день, чтобы подать апелляцию в CAS.
РИА Новости 08:53
Космос

NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса

На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
Что происходит 13 декабря в 07:14
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе КМ в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
РИА Новости 10:21
Музыка

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Коммерсантъ 08:56
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