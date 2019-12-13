Экономика
RT на русскомЦентробанк снизил ключевую ставку до 6,25% годовых
В пятницу, 13 декабря, Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до уровня 6,25% годовых. Топ-менеджмент Банка России уже пятый раз подряд уменьшил показатель, в этот раз объяснив своё решение резким замедлением инфляции в стране.
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Юрий Коптелов: «Ключевая ставка ЦБ — не более чем „красивая цифра“ в составе отчетов»
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Общество
В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку
Политика
Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ.
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Политика
Украина осудила Россию за непонимание «красных линий»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко осудил Россию за непонимание «красных линий» в решении конфликта в Донбассе, которые были обозначены Киевом.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Музыка
YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия
В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Происшествия
Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе
13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Общество
Путин отменил банковский роуминг
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене банковского роуминга.
Общество
Русский музей уберёт из продажи шоколад с портретом Сталина
Шоколадки с портретом Иосифа Сталина на обёртке, возмутившие посетителей, продавались без согласования с Русским музеем, передают «РИА Новости».
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Политика
Британский парламент начнет рассмотрение сделки по Brexit
Британский Кабинет министров уверен, что после реализации Brexit Соединенное Королевство быстро договорится с Евросоюзом об условиях долгосрочного сотрудничества в сфере экономики.
Музыка
Сергей Мазаев назвал концерт Николая Носкова «жалким зрелищем»
Артист назвал данное выступление «жалким зрелищем» и считает, что этого исполнителя лучше запомнить в его расцвете.
Автоспорт
Боссы команд выбрали лучшего гонщика сезона. Квят не попал в десятку
По сравнению с прошлым сезоном из десятки выбыли Нико Хюлькенберг и Кими Райкконен. В топ-10 не попал пилот «Торо Россо» Даниил Квят.
Экономика
Промпроизводство в России показывает положительную динамику – Росстат
Промышленное производство в России в январе-ноябре 2019 года выросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Армия и оружие
ФАН опубликовал расследование об информационной войне США и либеральных СМИ против России
Параллельно в международном информационном поле развернулась кампания по дискредитации военных дипломатов РФ, связанных с установлением мира в САР.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.
Здоровье
Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт
Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Общество
Москва представила новую схему обращения с мусором
Отвечать за судьбу отходов будет оператор, которого должны выбрать в следующем году (хотя у Москвы есть отсрочка до 2022 г.).
Происшествия
Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство
Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Общество
Mail.Ru Group запустит «аналог YouTube»
Mail.Ru Group собирается запустить собственный стриминговый сервис.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о январской погоде
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Культура
Обновленная версия клипа «Last Christmas»
Компания Sony Music Entertainment представила обновленную версию клипа в разрешении 4K.
Политика
В раде назвали закон о децентрализации попыткой вернуть СССР
«Постсоветские люди у власти решили уничтожить европейскую модель государства и строить нью-СССР с генсекретарем во главе», — отметила народный депутат фракции Ирина Геращенко на согласительном совете Верховной рады.