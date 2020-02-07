Финансы
ИнфоросБанк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку
Решение ЦБ снизить ключевую ставку и снижение доходностей облигаций федерального займа формируют условия для снижения ставок по кредитам и депозитам, что способствует росту корпоративного и ипотечного кредитования, указывается в сообщении.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъвчера в 14:58
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Политика
Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по архипелагу Шпицберген
Посольство России в Норвегии заявило, что Осло нарушает обязательства по договору об архипелаге Шпицберген.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались 8 часов
Путин и Лукашенко в разной форме, но играют за одну команду, в перерыве продолжая переговоры в неформальной обстановке.
Авто
Тюнеры сделали из Volkswagen Multivan спортивный микроавтобус
Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Футбол
«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
Происшествия
В центре Петербурга загорелся склад
В центре Санкт-Петербурга по адресу Лиговский проспект, 50 произошел пожар в одноэтажном складском помещении, сообщает пресс-служба городского управления МЧС в субботу.
Кино
Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети
Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян отпраздновали первую годовщину
Пара долго обнималась и целовалась, а потом Манукян достал из машины роскошный букет белых роз и преподнес певице.
Киберспорт
Авторы Metro Exodus опубликовали скриншоты дополнения Sam’s Story
1/4 Скриншот взят из официальной группы игры во «ВКонтакте» Sam's Story станет доступно для скачивания 11 февраля на ПК, PS4, Xbox One и Google Stadia.
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Гаджеты
Инсайдер продемонстрировал разницу между Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Изображения наглядно демонстрирует разницу между моделями Mi 10 и Mi 10 Pro. Как и ожидалось, главное отличие будет заключаться в камере.
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Здоровье
Рошаль ответил на слова главы Минздрава о врачебных ошибках
Рошаль отметил, что, хотя в РФ общий показатель составляет 0,8%, тогда как в Европе, например, 10%, а в США за год из-за ошибок врачей гибнет до 100 тыс. человек, для каждого пострадавшего важен именно его случай.
Единоборства
Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
Авто
Презентован новый внедорожник Cadillac Escalade
Моторная гамма пятого поколения внедорожника теперь состоит из 6,2-литровго V-образного восьмицилиндрового мотора мощностью 426 л.с. Также Escalade получил трёхлитровый 281-сильный дизельный мотор.
Политика
Российский «Лидер» оказался аутсайдером
Проект 23560 (шифр «Лидер») российского атомного эскадренного миноносца оказался аутсайдером, сообщает Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-морских НИИ и КБ.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Армия и оружие
Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
Кино
Лауреаты премии «Оскар» будут объявлены в Лос-Анджелесе
Американская академия киноискусств в воскресенье объявит имена новых обладателей премии "Оскар" - одной из самых престижных в мире наград в области кинематографа.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду
Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Политика
Трамп уволил нескольких человек за показания против него
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Шоу-бизнес
Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца
Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
Спорт
Кулижников победил на 1000 м на КМ с рекордом катка в Калгари
Рекордсмен мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников победил на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в канадском Калгари с рекордом катка.
Футбол
Изменено время начала матча «Зенит» — ЦСКА
Сообщаем вам, что изменилось время начала завтрашнего матча «Зенит» — ПФК ЦСКА.
Шоу-бизнес
Самбурская призналась, что ее бросил возлюбленный
Актриса, певица Настасья Самбурская рассказала, что ее бросил возлюбленный. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.