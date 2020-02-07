Финансы

ИнфоросБанк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку

Решение ЦБ снизить ключевую ставку и снижение доходностей облигаций федерального займа формируют условия для снижения ставок по кредитам и депозитам, что способствует росту корпоративного и ипотечного кредитования, указывается в сообщении.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
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