с чего всё началось

Решение ЦБ снизить ключевую ставку и снижение доходностей облигаций федерального займа формируют условия для снижения ставок по кредитам и депозитам, что способствует росту корпоративного и ипотечного кредитования, указывается в сообщении.

Банк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку

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