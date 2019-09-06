Финансы
Газета.RuЦентробанк снизил ключевую ставку до 7%
Банк России принял решение о снижении ключевой ставки, информирует РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора. Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Читать в источнике
Оценить204
Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своём коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждём дальнейших решений ЦБ в этом направлении.
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета вчера в 08:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:30, Вашингтон
Здоровье
Как спирометрия определяет функции легких при их патологиях
Спирометрия часто используется в качестве диагностического инструмента для респираторных заболеваний, таких как астма, хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ) и легочный фиброз.
Медпульс 02:03
Культура
Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Вести.Ru 14:35
Единоборства
Порье и Нурмагомедов прибыли на бой
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье прибыли на площадку The Arena в Абу-Даби, где в ночь 7 сентября проведут бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
Известия 15:42
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17
В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 15:53
Футбол
«Уже старый дядя»: Акинфеев объяснил, почему не уходит из ЦСКА
Акинфеев играет за основную команду ЦСКА с 2003 года.
РИА Новости 13:36
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Футбол
Шевченко: сборная Украины ещё не выполнила главную задачу
Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко дал комментарий после победы со счётом 3:0 в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Литвы.
Чемпионат 16:09
Здоровье
В США три человека умерли от заболевания, вызванного вейпами
РИА Новости вчера в 16:07
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Армия и оружие
Силы ПВО ДНР сбили шестой за пять дней беспилотник ВСУ
В оборонном ведомстве отметили, что за период со 2 по 6 сентября это уже шестой беспилотник украинской армии, сбитый расчетами ПВО Народной милиции Республики.
ИА Новороссия 11:45
Игры
Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel
Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.
Городской портал Новый Нижний 15:20
Политика
Лукашенко потребовал от России «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашекно заявил, что Россия и Белоруссия являются братскими народами, но при этом «старший брат» не должен «гнобить и наклонять» «младшего», считает Лукашенко, сообщает издание БелТА.
Московский Комсомолец вчера в 07:51
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Космос
Учёные признали, что инопланетяне на самом деле могут светиться
Настоящих инопланетян никто до сих пор не видел.
Ferra вчера в 07:09
Музыка
Игорь Крутой признался, что плохо танцует
Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.
Телепрограмма 03:35
Политика
В России начался единый день голосования
На территории России стартовал единый день голосования.
Коммерсантъ 16:00
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Гаджеты
Приложение Honor PocketVision поможет людям с проблемами со зрением
Бренд Honor представил на IFA 2019 приложение, которое пригодится некоторым людям с проблемами со зрением.
iXBT.com 11:46
Авто
Названы топ-5 самых экономичных компактных кроссоверов в России
Ввиду необычайной популярности машин сегмента SUV, эксперты ГЛАС и CarsWeek составили рейтинг самых экономичных компактных кроссоверов на рынке РФ прямо сейчас.
Автоновости дня 09:35
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с обменом задержанными
В субботу, 7 сентября, состоялся масштабный обмен между Россией и Украиной заключенными в формате 35 на 35.
Телеканал 360° 09:59
Футбол
Селихов тренируется в общей группе «Спартака»
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.
Soccer.ru 11:24
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Общество
В Москве достроили самую большую школу в России
Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости 05:28
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59