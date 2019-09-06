Финансы
RT на русскомЦБ снизил ключевую ставку до 7%
«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении. В конце июля ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых.
Читать в источнике
Оценить204
Сегодня Совет директоров решил снизить ключевую ставку до семи процентов годовых и если экономические условия будут складываться в соответствии с нашим прогнозом, мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.
— Эльвира Набиуллина, российский политикREGNUM вчера в 08:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Здоровье
Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза
Псориаз сопровождается многими заболеваниями-спутниками, в том числе сочетается с такими тяжёлыми недугами, как болезнь Крона, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.
Крымская газета 05 сентября в 07:01
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Коммерсантъ 05:28
Футбол
Сборная России вылетела в Калининград на матч с командой Казахстана
Футболисты сборной России вылетели из шотландского Глазго в Калининград, где они должны провести домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана, сообщает официальный Twitter российской сборной.
РИА Новости 11:08
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Политика
Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву
Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.
Интерфакс 15:18
Кино
Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»
Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Политика
Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.
iReactor 07:16
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев помогает спасти нерожденного сына Яны Гладких
Муж популярной российской актрисы Елизаветы Боярской артист Максим Матвеев помогает спасти нерожденного сына Яны Гладких.
Актуальные Новости 12:48
Политика
В Петербурге предупредили о наплыве фейковых сообщений о выборах
Эксперты ассоциации «Гражданский контроль» зафиксировали распространение фейковой информации в Санкт-Петербурге в преддверии выборов.
Lenta.ru 14:51
Фигурное катание
Алина Загитова подарила радость: фанаты потренировались с кумиром
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в парке Горького в Москве провела открытую тренировку.
LoginCasino.com вчера в 09:44
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Политика
Пенсионный возраст могут повысить до 70 лет
Бизнес.Ру вчера в 09:24
Автоспорт
Хюлкенберг, Сайнс и Стролл получили предупреждение
F1news.ru 15:00
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования
В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.
РИА Новости 10:57
Политика
Поклонская назвала вынужденной мерой решение освободить Сенцова
Московский Комсомолец 12:58
Финансы
Глава ФРС рассказал о требованиях к криптовалюте Facebook
Виртуальная валюта Libra, которую создает соцсеть Facebook, должна соответствовать самым жестким стандартам, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
РИА Новости вчера в 13:34
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Происшествия
Аэропорт в Омске лишился электричества из-за аварии электросетей
Часть Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и ряд социальных объектов города, осталась без электричества из-за аварии в сетях компании «Омскэлектро».
RT на русском 13:14
Футбол
Сборная Украины выиграла четвертый матч в отборочном турнире Евро-2020
Сборная Украины по футболу разгромила литовскую команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 3:0. Встреча состоялась в Вильнюсе, на стадионе Литовской федерации футбола.
РБК 14:15