6 сентября ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7 процентов годовых. Это минимальный размер ставки с 2014 года. Снижение произошло уже в третий раз за год.

Центробанк снизил ключевую ставку до минимума за последние 5 лет

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