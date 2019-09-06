Финансы

Свойкировский.рфСвойкировский.рфЦентробанк снизил ключевую ставку до минимума за последние 5 лет

6 сентября ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7 процентов годовых. Это минимальный размер ставки с 2014 года. Снижение произошло уже в третий раз за год.
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