6 сентября ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7 процентов годовых. Это минимальный размер ставки с 2014 года. Снижение произошло уже в третий раз за год.

Центробанк снизил ключевую ставку до минимума за последние 5 лет

Происшествия СК попросил суд арестовать мужчину, забравшегося в дом к Памфиловой Следствие предъявило обвинение в разбое мужчине, напавшему на главу ЦИК России Эллу Памфилову в ее доме, и попросило заключить его под стражу, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Шоу-бизнес Пышка из «Дома-2» Саша Черно разводится с мужем Колоритная участница «Дома-2» Саша Черно в очередной раз заявила о расставании со своим мужем Иосифом Оганесяном.

Происшествия Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса» 8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.

Политика МАГАТЭ подтвердило ввод Ираном центрифуг нового поколения Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило ввод Ираном центрифуг для обогащения урана нового поколения, сообщает AFP.

Экономика В России вырастут детские пособия По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.

Технологии «Роскачество» дало рекомендации по защите от мошенников в соцсетях В «Роскачестве» подготовили ряд рекомендаций по защите от мошенников в социальных сетях.

Происшествия Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.

Общество Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".

Наука Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.

Политика Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в Параде Победы 9 мая следующего года в Москве.

Авто Представили гибридные Mercedes-Benz GLC и GLE Немецкая компания Mercedes-Benz представила новые кроссоверы GLC и GLE с подключаемым гибридным приводом EQ Power.

Происшествия Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.

Экономика Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ В банке считают, что суд неправомерно игнорировал факт аффилированности между СБК и Антипинским НПЗ, тогда как Верховный суд (ВС) РФ «неоднократно напоминал, что любое сомнение в аффилированности кредитора и должника должно влечь невозможность назначения в отношении должника арбитражного управляющего, предложенного таким кредитором».

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Происшествия В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.

Политика Зеленский посетит США 23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 23 сентября. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.