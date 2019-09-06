Финансы
Свойкировский.рфЦентробанк снизил ключевую ставку до минимума за последние 5 лет
6 сентября ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7 процентов годовых. Это минимальный размер ставки с 2014 года. Снижение произошло уже в третий раз за год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс доллара после снижения ключевой ставки: будет ли бегство из рубля?
Свободная Прессавчера в 09:26
Автоматически обработано 6985 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии
ANNA-News 05:11
Наука
Древний континент обнаружен под современной Европой
Портал Поиск 04:13
Происшествия
СК попросил суд арестовать мужчину, забравшегося в дом к Памфиловой
Следствие предъявило обвинение в разбое мужчине, напавшему на главу ЦИК России Эллу Памфилову в ее доме, и попросило заключить его под стражу, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
РИА Новости 07:48
Шоу-бизнес
Пышка из «Дома-2» Саша Черно разводится с мужем
Колоритная участница «Дома-2» Саша Черно в очередной раз заявила о расставании со своим мужем Иосифом Оганесяном.
Bimru.ru 06:18
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Политика
МАГАТЭ подтвердило ввод Ираном центрифуг нового поколения
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило ввод Ираном центрифуг для обогащения урана нового поколения, сообщает AFP.
Коммерсантъ 05:34
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Шоу-бизнес
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести
По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Технологии
«Роскачество» дало рекомендации по защите от мошенников в соцсетях
В «Роскачестве» подготовили ряд рекомендаций по защите от мошенников в социальных сетях.
Вечерняя Москва 06:46
Происшествия
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Общество
Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке
Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Политика
Окончательная средняя явка на выборы в 2019 году составила 41,2%
Народные новости 04:19
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Армия и оружие
ВСУ за минувшие сутки 12 раз нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт вчера в 03:30
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в Параде Победы 9 мая следующего года в Москве.
РИА Новости 07:37
Авто
Представили гибридные Mercedes-Benz GLC и GLE
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новые кроссоверы GLC и GLE с подключаемым гибридным приводом EQ Power.
Автоновости дня вчера в 22:24
Происшествия
Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре
Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Экономика
Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ
В банке считают, что суд неправомерно игнорировал факт аффилированности между СБК и Антипинским НПЗ, тогда как Верховный суд (ВС) РФ «неоднократно напоминал, что любое сомнение в аффилированности кредитора и должника должно влечь невозможность назначения в отношении должника арбитражного управляющего, предложенного таким кредитором».
Коммерсантъ вчера в 18:41
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Футбол
ЦСКА разгромил «Арарат» в товарищеском матче
Вести.Ru 08:16
Происшествия
В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани
Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.
РИА Новости 05:28
Политика
Зеленский посетит США 23 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 23 сентября. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
RT на русском 05:53
Политика
В Липецкой области сегодня выбирают губернатора
Kursk.com вчера в 01:55
Политика
Памфилова призвала Миненко не спешить с итогами выборов в Петербурге
В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.
Форпост Северо-Запад 07:38