Финансы
Вести.RuЭксперты рассказали, что будет дальше с ипотечными ставками
"Минимальная процентная ставка по кредиту на приобретение квартиры или апартаменты на первичном и вторичном рынках теперь составляет 8,85% годовых вместо 9% ранее", - рассказали в кредитной организации.
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Курс доллара после снижения ключевой ставки: будет ли бегство из рубля?
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