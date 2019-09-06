Финансы
Свойкировский.рфЦентробанк снизил ключевую ставку до минимума за последние 5 лет
6 сентября ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7 процентов годовых. Это минимальный размер ставки с 2014 года. Снижение произошло уже в третий раз за год.
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Происшествия
Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину
Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
RT на русском 09:00
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
Как отметил глава корпорации, задержание произошло в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, где проходят испытания всех ракетных двигателей.
RT на русском 07:43
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Политика
Президент Макрон приедет в Москву на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
Интерфакс 05:15
Футбол
Английские скауты просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
На матче сборной России с Шотландией присутствовало несколько представителей скаутских отделов английских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей.
ФАН 07 сентября в 09:32
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика
Лавров увидел перспективу нормализации отношений с Украиной
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшийся с Украиной обмен заключенными, указав на появившуюся перспективу нормализации отношений между странами, передает корреспондент РБК.
РБК 08:18
Авто
Mercedes-Benz GLC и GLE на гибридной тяге представил концерн
Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic - первая модель, в которой установлен подключаемый гибридный привод EQ Power.
ГЛАС.RU 03:40
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
В Хабаровском крае на выборах в Закдуму лидирует ЛДПР
Подводятся итоги вчерашнего голосования на выборах в Законодательную думу Хабаровского края.
Выбор народа 04:10
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Политика
Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае
«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
Известия 08:21
Игры
Rockstar заставила моддера прекратить разработку ремастера Red Dead Redemption
Моддер с ником GamingDamned сообщил о том, что анонсированный им две недели назад амбициозный проект Red Dead Redemption Damned Enhancement Project уже оказался под угрозой закрытия: энтузиасту позвонили представители Take-Two, которые попросили прекратить разработку ремастера.
Gmbox.ru 09:00
Происшествия
Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре
Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Экономика
Таиланд отложил введение туристического сбора для иностранцев
В мае Минтуризма Таиланда рассматривал идею взимания туристического налога с иностранцев.
Интерфакс 05:11
Политика
Путин поручил изучить вопрос поставок газа в Китай через Монголию
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллеров в понедельник, 9 сентября, поручил ему изучить возможность поставок российского газа в Китай через Монголию по так называемому западному маршруту.
Интерфакс 07:43
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре члена избиркома
В Краснодарском крае четверо членов участковой избирательной комиссии погибли в ДТП.
Вести.Ru 04:34
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Мой Брянск 02:37
Футбол
Минфин поддержал продажу пива на стадионах
По мнению Минфина, продажа алкоголя не влияет на безопасность зрителей Законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, которые предложили вернуть продажу пива на стадионы, поддержали в Минфине, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ 04:29
Политика
В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
Страна Советов on-line 05:18
Политика
В Раде захотели сажать за переговоры с Россией
Депутаты Верховной Рады Украины от партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» планируют внести в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с Россией.
Lenta.ru 08:29
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Армия и оружие
Уничтожители БПЛА и крылатых ракет НАТО замечены на учениях в Сербии
Не обошлись учения и без бронированных ветеранов - разработанных еще в 50-е годы в ЧССР 30-мм зенитных самоходных установок Praga PLDvK vz.
Российская газета 09:00
Происшествия
Судно перевернулось у берегов Джорджии
Грузовое судно перевернулось у атлантического побережья Джорджии (США).
Телеканал 360° вчера в 19:40
Происшествия
Суд назначил дату рассмотрения иска Алдонина к МВД на 47 млн рублей
Иск бывшего футболиста сборной России и московского ЦСКА Евгения Алдонина к МВД будет рассмотрен Замоскворецким судом Москвы 23 сентября, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:25
Экономика
Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM 07 сентября в 00:34
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21