Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 37,65 коп. и составил 62,7977 руб. В свою очередь, курс евро снизился на 66 коп. - до 69,0837 руб.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Общество Умер сын экс-президента Киргизии Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.

Политика Крымские татары призвали Турцию не делать их разменной монетой Совет крымских татар при главе Крыма призвал власти Турции не использовать их как разменную монету в своих политических играх.

Политика Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.

Авто Второе поколение Renault Duster выходит на рынок Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2017 года выпускают в Румынии сразу под двумя брендами, скоро доберется до Южной Америки.

Политика Польша отказалась от российского угля Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.

Происшествия Никулинский суд в Москве подожгли бутылкой с зажигательной смесью Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в одно из окон Никулинского суда Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество Роскачество обнаружило в презервативах цинк Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.

Политика Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Экономика Чистая прибыль «Магнита» в 2019 году упала на 49% Пока же чистая прибыль ретейлера сократилась на 49% год к году и составила 17,1 млрд рублей при росте общей выручки на 10,6 млрд в 2019 году.