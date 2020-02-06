Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро снизился на 66 копеек
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 37,65 коп. и составил 62,7977 руб. В свою очередь, курс евро снизился на 66 коп. - до 69,0837 руб.
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Происшествия
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии.
Происшествия
Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Политика
Депутаты «Слуги народа» согласились голосовать за закон о земле
Фракция «Слуга народа» в Верховной раде в полном составе согласилась проголосовать за закон о земле.
Спорт
Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида
Российская гимнастка Александра Солдатова попала в больницу после попытки суицида. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Политика
Крымские татары призвали Турцию не делать их разменной монетой
Совет крымских татар при главе Крыма призвал власти Турции не использовать их как разменную монету в своих политических играх.
Экономика
В Австрии раскрыли сумму вложений в «Северный поток-2» в 2019 году
Австрийская компания OMV занятая в строительстве "Северного потока-2", в прошлом году потратила на проект 113 миллионов евро, говорится в отчетности компании, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз: Наш развод с Богомоловым не связан с Собчак
Актриса Дарья Мороз опровергла слухи касаемо того, что она развелась с режиссером Константином Богомоловым из-за его отношений с телеведущей Ксенией Собчак.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
Общество
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Политика
Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Политика
Депутат Рады призвала не платить пенсии тем, кто симпатизирует России
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая раскритиковала законопроект о выплате пенсий украинцам, проживающим на территориях Донбасса.
Авто
Второе поколение Renault Duster выходит на рынок
Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2017 года выпускают в Румынии сразу под двумя брендами, скоро доберется до Южной Америки.
Политика
Польша отказалась от российского угля
Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства вора в законе Япончика
Предполагаемого соучастника убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, задержали.
Происшествия
Никулинский суд в Москве подожгли бутылкой с зажигательной смесью
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в одно из окон Никулинского суда Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Общество
Роскачество обнаружило в презервативах цинк
Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.
Общество
Ограничение движения ввели на трассе М-4 «Дон» из-за снега
В Ростовской области закрыли участок трассы М-4 «Дон». Это вызвано снегопадом и образованием наледи на проезжей части.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Политика
В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
Экономика
Чистая прибыль «Магнита» в 2019 году упала на 49%
Пока же чистая прибыль ретейлера сократилась на 49% год к году и составила 17,1 млрд рублей при росте общей выручки на 10,6 млрд в 2019 году.
Политика
Кремль отреагировал на решение сената США по импичменту Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на решение американского сената оправдать главу США Дональда Трамп по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
Армия и оружие