Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро снизился на 66 копеек

Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 37,65 коп. и составил 62,7977 руб. В свою очередь, курс евро снизился на 66 коп. - до 69,0837 руб.
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