Финансы
Экономика сегодняЦентробанк снизил курсы доллара и евро на 12 сентября
Центробанк России понизил стоимость доллара и евро на четверг, 12 сентября. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Так, курс доллара снижен на 0,0072 рубля – до 65,4321 рубля (было 65,4393 рубля).
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 20:44, Вашингтон
Политика
Британское правительство увидело хаос при Brexit без сделки
Британский кабмин пришел к выводу, что страна погрузится в хаос, в случае выхода страны из ЕС без заключения соглашения.
Газета.Ru 18:00
Футбол
Селадес назначен главным тренером «Валенсии»
РИА Новости 16:25
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru 20:12
Футбол
Анчелотти недоволен состоянием домашнего стадиона «Наполи»
Спорт-Экспресс 15:23
Здоровье
13-летнего ребенка закормили до смерти в Великобритании
В Манчестере 13-летний подросток скончался на больничной койке от ожирения.
РЕН ТВ 20:12
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.
Известия 19:55
Наука
Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
Аргументы недели 02:13
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Напомним, выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: 10 сентября число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась.
Коммерсантъ 15:32
Политика
В Госдуме обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю
Депутаты Госдумы обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю, пишет "Интерфакс" со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.
Общественное телевидение России 14:39
Здоровье
Педиатр посоветовала, как защитить детей от осенней простуды
Родителям, как пишет информационно-аналитический журнал "Слово и Дело", ссылающийся на врача-педиатра сети клиник "Здравица" Анастасию Осипову, нужно знать, как защитить своего ребенка от сезонной простуды.
Planet Today 07:04
Политика
США отложили повышение пошлин на китайские товары
США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Футбол
Стало известно название нового турнира УЕФА
Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".
Online47.ru 19:27
Космос
Астронавты смогли изготовить бетон на МКС
Rusargument 09 сентября в 17:30
Происшествия
Полицейские задержали трех человек в московском парке «Горка»
Минувшим летом участники группировки неоднократно приходили в парк «Горка» и общественное пространство «Яма».
Эхо Москвы 17:03
Политика
Суд разрешил Трампу ограничить предоставление убежища иностранцам
Американский Верховный суд постановил, что администрация президента США Дональда Трампа имеет право регулировать вопрос предоставления убежища в стране для иностранцев.
Газета.Ru 18:36
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Происшествия
Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП
Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
Российская газета 10:57
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Происшествия
Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 20:07
Авто
Ford собрал более 1,3 тысячи Ford Mustang и установил мировой рекорд
В рамках масштабного мероприятия на испытательном полигоне Ford в бельгийском Ломмеле собралось более 1,3 тыс. "Мустангов" всех поколений.
Автоновости дня 06:59
Культура
Музыкант Сергей Мазаев сыграет Сталина в опере-буфф
Известный российский музыкант Сергей Мазаев предстанет в образе советского лидера Иосифа Сталина в опере-буфф «Рабочий и колхозница».
ФАН вчера в 22:25
Музыка
Панк-группа Green Day выступит в Москве в 2020 году
Панк-группа Green Day выступит в Москве 24 мая 2020 года.
Культуромания 04:52
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба
Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.
Чемпионат 13:43
Футбол
«Боруссия» намерена заполучить Хаверца
Дортмундская «Боруссия» рассчитывает переманить к себе полузащитника «Байера» Кая Хаверца.
Спорт-Экспресс 19:05
Здоровье
США планируют ограничить продажу вейпов
Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
Коммерсантъ 20:29
Политика
Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.
Евразия Daily вчера в 13:17
Политика
Меркель больше не считает США защитником Европы
США больше не будут автоматически защищать Европу, поэтому европейцам нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, заявила канцлер Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.
Российская газета 08:49
Футбол
Месси не поможет «Барселоне» в матче с «Валенсией»
Евро-футбол.ру 04:44
Политика
Трамп почтил память жертв теракта 11 сентября
В день 18-й годовщины теракта 11 сентября президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп почтили жертв минутой молчания в Белом доме.
Росбалт 11:34