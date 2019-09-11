Центробанк России понизил стоимость доллара и евро на четверг, 12 сентября. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Так, курс доллара снижен на 0,0072 рубля – до 65,4321 рубля (было 65,4393 рубля).

Центробанк снизил курсы доллара и евро на 12 сентября

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