Финансы

News.ruNews.ruЦБ понизил курс доллара до 69,48 рубля

Курс американской валюты достиг отметки в 69,4835 рубля. Официальный курс установил Банк России. Курс доллара оказался на 8,9 копейки ниже предыдущего показателя.
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ЦБ установил курсы валют на среду и четверг

Бизнес журнал06:12

Официальный курс доллара ощутимо снизился, евро потерял меньше

Росбалт07:08

ЦБ РФ установил курс евро с 24 июня в размере 77,6832 руб

Финмаркет05:46

Официальный курс евро на среду и четверг снизился до 77,68 рубля

ПРАЙМ05:54

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 24 июня в размере 77.6832 руб. против 77.8285 руб. на 23 июня

АК&М06:15

ЦБ понизил курс доллара на 24 июня до 68,84 рубля

ТАСС06:18

Курсы валют ЦБ РФ на 22 июня: 0,0000 руб/доллар США и 0,0000 руб/евро

SIA.ruвчера в 08:09
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 19:26, Ашберн
Политика

Путин выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском 13:25
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Здоровье

Прокуратура проверит вспышку коронавируса в онкоцентре Челябинска

«В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям администрации медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в период пандемии, а также эффективности мер по созданию безопасных условий для лечения пациентов учреждения», – говорится в сообщении прокуратуры.
Доступ1 вчера в 06:45
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
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Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

REGNUM 17:02
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия 18:15
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
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Спорт

Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов

Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва вчера в 11:00
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым

Асмус пояснила, что в их разводе с Харламовым кроме них, никто больше не виноват.
Bimru.ru 09:06
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Космос

Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:56
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Гаджеты

OnePlus разрабатывает новую линейку недорогих смартфонов

Разработкой новых смартфонов занимается группа креативных и увлеченных экспертов OnePlus под руководством Пола Ю. Этот человек собирает флагманы упомянутого бренда на протяжении пяти лет.
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Футбол

Жена Вагнера Лава высказалась о переходе игрока в «Кайрат»

Газета.Ru 17:20
Политика

Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков

Lenta.ru 10:46
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
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Политика

Пушков оценил заявление Украины о долгах России за флот в Крыму

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском 17:58
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
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Космос

Плутон изначально был океанической планетой

На поверхности должны были появиться признаки сжатия, если изначально Плутон был бы холодным, а лед постепенно таял бы.
Live24 02:15
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Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин рассказал о мистическом совпадении в ДТП с Ефремовым

Известный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что смертельному ДТП при участии Михаила Ефремова предшествовали загадочные совпадения, словно предвещавшие трагедию.
iReactor 04:02
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Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс вчера в 05:50
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Происшествия

Правозащитники призвали главу Минздрава РФ усилить контроль за работой «скорой помощи» в условиях пандемии

Правозащитная организация «Зона права» обратилась в Минздрав РФ с призывом усилить контроль за оказанием экстренной медицинской помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекцией.
Росбалт 09:20
Шоу-бизнес

Муж Гагариной ответил на слухи о разводе

Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил, что они с женой больше не живут вместе.
Взгляд.ру вчера в 10:58
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Политика

Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
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Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
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Общество

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
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Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста Габунии в адрес Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова грузинского журналиста Георгия Габунии, который недавно в очередной раз оскорбил президента России Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:59
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Шоу-бизнес

В семье Аллы Пугачевой ожидается рождение девочки

Легендарная певица в скором времени может стать двоюродной бабушкой - в семье ее племянника Влада Пугачева ожидается рождение девочки от его супруги Гузель.
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Игры

Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены

Пользователи ResetEra обнаружили, что WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр — один для «Бэтмена» (Gotham Knights — «Рыцари Готэма»), а другой для «Отряда самоубийц».
Игромания.ру 21 июня в 06:11
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

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Хамес Родригес: «Тоже хотелось бы знать, почему я не играю»

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