Финансы
News.ruЦБ понизил курс доллара до 69,48 рубля
Курс американской валюты достиг отметки в 69,4835 рубля. Официальный курс установил Банк России. Курс доллара оказался на 8,9 копейки ниже предыдущего показателя.
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 19:26, Ашберн
Политика
Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском 13:25
Здоровье
Прокуратура проверит вспышку коронавируса в онкоцентре Челябинска
«В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям администрации медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в период пандемии, а также эффективности мер по созданию безопасных условий для лечения пациентов учреждения», – говорится в сообщении прокуратуры.
Доступ1 вчера в 06:45
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Спорт
Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов
Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым
Асмус пояснила, что в их разводе с Харламовым кроме них, никто больше не виноват.
Bimru.ru 09:06
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:56
Гаджеты
OnePlus разрабатывает новую линейку недорогих смартфонов
Разработкой новых смартфонов занимается группа креативных и увлеченных экспертов OnePlus под руководством Пола Ю. Этот человек собирает флагманы упомянутого бренда на протяжении пяти лет.
Anonsens 16:51
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Политика
Пушков оценил заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском 17:58
Космос
Плутон изначально был океанической планетой
На поверхности должны были появиться признаки сжатия, если изначально Плутон был бы холодным, а лед постепенно таял бы.
Live24 02:15
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин рассказал о мистическом совпадении в ДТП с Ефремовым
Известный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что смертельному ДТП при участии Михаила Ефремова предшествовали загадочные совпадения, словно предвещавшие трагедию.
iReactor 04:02
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс вчера в 05:50
Происшествия
Правозащитники призвали главу Минздрава РФ усилить контроль за работой «скорой помощи» в условиях пандемии
Правозащитная организация «Зона права» обратилась в Минздрав РФ с призывом усилить контроль за оказанием экстренной медицинской помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекцией.
Росбалт 09:20
Шоу-бизнес
Муж Гагариной ответил на слухи о разводе
Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил, что они с женой больше не живут вместе.
Взгляд.ру вчера в 10:58
Политика
Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Общество
Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста Габунии в адрес Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова грузинского журналиста Георгия Габунии, который недавно в очередной раз оскорбил президента России Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:59
Шоу-бизнес
В семье Аллы Пугачевой ожидается рождение девочки
Легендарная певица в скором времени может стать двоюродной бабушкой - в семье ее племянника Влада Пугачева ожидается рождение девочки от его супруги Гузель.
РЕН ТВ 13:55
Игры
Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены
Пользователи ResetEra обнаружили, что WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр — один для «Бэтмена» (Gotham Knights — «Рыцари Готэма»), а другой для «Отряда самоубийц».
Игромания.ру 21 июня в 06:11
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37