Экономика
Красная веснаЦентробанк снизил прогноз по росту экономики России в 2019 году
Если раньше ЦБ предполагал рост ВВП России в текущем году в районе 1 – 1,5%, то теперь прогнозируемые цифры — 0, 8 – 1,3%. Как пояснила глава Банка России, изменение прогноза в худшую сторону вызвано неутешительными показателями экономического роста за первые два квартала 2019 года.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:12, Вашингтон
Хоккей
Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».
LiveSport.ru вчера в 14:51
Политика
Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Космос
Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли.
Известия вчера в 18:20
Футбол
Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры
Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России.
Российская газета 02:52
Теннис
Медведев прокомментировал выход в финал US Open
RT на русском вчера в 19:17
Финансы
Качество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд
Максимальные объемы выдач кредитных карт, традиционно, приходятся на ноябрь - декабрь каждого года, когда, с одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой - сами банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов, отмечают специалисты.
Российская газета 03:00
Политика
В «Twitter Зеленского» появились данные об обмене заключенными
В Twitter-аккаунте, приписываемом президенту Украины Владимиру Зеленскому, вечером в пятницу появилась информация о грядущем обмене удерживаемых лиц с Россией.
Московский Комсомолец 02:08
Футбол
В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
Спорт-Экспресс вчера в 21:18
Футбол
«Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма»
Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.
Sport.ru вчера в 12:59
Экономика
Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста вчера в 04:57
Политика
В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%
"У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.
РИА Новости 02:54
Авто
Мифы нашего двора: на что «ловят» покупателей роскошных автомобилей
Цены и комплектации можно описать одним словом из пресс-релизов – «роскошно», англоязычным luxury или простонародным «есть всё».
За рулем 03:06
Экономика
Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился включить в обязанности Росстата сбор данных об индексации зарплат младшего медицинского персонала с учетом инфляции.
Будущее России. Национальные проекты 02:37
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия
Немецкая подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря в закрытой зоне бесследно исчезла германская подводная лаборатория Boknis Eck.
REGNUM 03:30
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Общество
Мэр Днепра открыл мост, из-за которого устроил пари с Зеленским
Известно, что президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым, по условиям которого глава города должен был завершить ремонт моста до 14 сентября или идти в отставку.
Газета.Ru 03:59
Экономика
Глава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США
Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
РИА Новости вчера в 13:10
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru вчера в 06:57
Авто
Стало известно, как росли цены на Toyota RAV4 за последние два года
Эксперты сайта «Цена Авто» выяснили, как изменились минимальная и максимальная цены на Toyota RAV4 за последние два года.
Автоновости дня 03:43
Шоу-бизнес
Лолита Милявская назвала главную ошибку в браке с Дмитрием Ивановым
OAnews вчера в 15:00
Футбол
Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу своих подопечных над сборной Шотландии (2:1). Его слова на послематчевой пресс-конференции передает «РИА Новости».
Известия вчера в 22:22
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон года
Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.
Вести.Хайтек вчера в 13:42
Общество
Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами
Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.
Известия вчера в 00:55
Политика
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
RT на русском 02:41
Гаджеты
Китайский регулятор показал новую мощную версию смартфона Xiaomi Mi 9
Китайское коммуникационное агентство TENAA опубликовало документацию на новую версию смартфона Xiaomi Mi 9. Модель может похвастаться не только поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G.
iXBT.com вчера в 13:44
Армия и оружие
Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия вчера в 18:46
Общество
Количество жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43 человек
Количество погибших от разрушительных действий урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 43 человек, сообщает 7 сентября телеканал NBC News.
REGNUM 00:57