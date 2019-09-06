Экономика
Красная веснаЦентробанк снизил прогноз по росту экономики России в 2019 году
Если раньше ЦБ предполагал рост ВВП России в текущем году в районе 1 – 1,5%, то теперь прогнозируемые цифры — 0, 8 – 1,3%. Как пояснила глава Банка России, изменение прогноза в худшую сторону вызвано неутешительными показателями экономического роста за первые два квартала 2019 года.
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Центробанк понизил прогноз по росту кредитования населения в 2020 году
Парламентская газетавчера в 07:47
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Овечкин: «Было бы круто забить 700 голов и попасть в историю»
Забив 50 голов, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поделит 7-е место в истории НХЛ (708 голов) с Майком Гартнером и по пути обойдет Люка Робитайла (668), Теему Селянне (684), Марио Лемье (690), Стива Айзермана (692) и Марка Мессье (694).
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Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).
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Борт специального летного отряда «Россия» пересек границу с Украиной, о чем свидетельствуют данные сайта Flightradar.
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Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
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Платини пообещал вернуться в футбол
Бывший президент УЕФА и легендарный игрок сборной Франции Мишель Платини подчеркнул, что намерен вернуться к футбольной деятельности после окончания срока действия отстранения.
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Решение накапливать отработанный уран приняли власти Ирана в связи с отказом от выполнения части обязательств по ядерной сделке.
REGNUM 03:24
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Древнее глобальное потепление было вызвано изменением орбиты Земли
Древнее глобальное потепление, известное как палеоцен-эоценовый термический максимум, могло быть спровоцировано изменением земной орбиты.
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В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике
Известия вчера в 17:41
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Исторический музей в 2020 году посвятит одну из выставок Ленину
Государственный исторический музей (ГИМ) в апреле 2020 года покажет выставку, посвященную Владимиру Ленину.
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Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
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8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.
Спорт-Экспресс вчера в 02:57
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МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить
Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, предусматривающий, что лица, не достигшие 18 лет, после успешной сдачи экзамена на водительские права смогут сесть за руль в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещенного на сайте ведоства.
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Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
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Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
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Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах
Не менее четырех человек получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы на юге Филиппин, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.
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В Саратове отстранен от должности главврач 3-й Советской больницы
В Саратове освобожден от занимаемой должности главный врач 3-й Советской больницы Владимир Рощепкин.
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
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Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
Сборная России одержала победу над национальной командой Шотландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:40
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В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
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Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
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В Германии загорелось судно с российским экипажем. Есть погибший
В пятницу на грузовом судне случился пожар. На борту находились 11 россиян и два украинца.
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Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
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