Экономика
Красная веснаЦентробанк снизил прогноз по росту экономики России в 2019 году
Если раньше ЦБ предполагал рост ВВП России в текущем году в районе 1 – 1,5%, то теперь прогнозируемые цифры — 0, 8 – 1,3%. Как пояснила глава Банка России, изменение прогноза в худшую сторону вызвано неутешительными показателями экономического роста за первые два квартала 2019 года.
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Центробанк ожидает снижения экспорта из России из-за замедления роста мировой экономики
Парламентская газетавчера в 09:20
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
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Опубликован список лиц, попавших на обмен удерживаемыми гражданами между Россией и Украиной.
Ruposters.ru 06:57
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Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
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Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Футбол
Сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч с Казахстаном
Сегодня сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч отборочного турнира Евро 2020.
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В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
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Городской портал Новый Нижний 02:50
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Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
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Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.
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Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
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Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
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Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
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Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
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Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
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Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.
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Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
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Впервые на выборах в Мосгордуму опробуют электронное голосование.
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Голландия требует от России выдачи Владимира Цемаха в рамках дела о сбитом «Боинге»
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«Ак Барс» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Казанский "Ак Барс" победил "Сочи" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
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Кокорина и Мамаева освобождают по УДО
С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
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Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
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