Экономика
Красная веснаЦентробанк снизил прогноз по росту экономики России в 2019 году
Если раньше ЦБ предполагал рост ВВП России в текущем году в районе 1 – 1,5%, то теперь прогнозируемые цифры — 0, 8 – 1,3%. Как пояснила глава Банка России, изменение прогноза в худшую сторону вызвано неутешительными показателями экономического роста за первые два квартала 2019 года.
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Центробанк ожидает снижения экспорта из России из-за замедления роста мировой экономики
Парламентская газетавчера в 09:20
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:05, Вашингтон
Политика
Умер бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов, руководивший регионом в 1997-2001 годах, умер после продолжительной болезни.
ТАСС 04:43
Политика
Вышинский и другие освобожденные на Украине готовятся к вылету в Россию
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил, что вместе с остальными освобожденными на Украине россиянами ожидает посадки на спецборт для вылета в Москву.
РИА Новости 04:52
Наука
В России создали список «уроков будущего» для школ
В список включены девять предметов — робототехника, программирование/кодирование, киберспорт, VR-архитектура и web-дизайн, квантовые технологии, основы цифровой грамотности, архитектура искусственного интеллекта, анализ и работа с большими данными и теория решения изобретательских задач.
Невские Новости 04:56
Теннис
Надаль стал соперником Медведева по финалу US Open
В финале Надаль сыграет с пятым сеяным россиянином Даниилом Медведевым, который в полуфинале обыграл болгарина Григора Димитрова.
Газета.Ru вчера в 22:34
Наука
Древнее глобальное потепление было вызвано изменением орбиты Земли
Древнее глобальное потепление, известное как палеоцен-эоценовый термический максимум, могло быть спровоцировано изменением земной орбиты.
Planet Today 05 сентября в 06:19
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Здоровье
В Саратове отстранен от должности главврач 3-й Советской больницы
В Саратове освобожден от занимаемой должности главный врач 3-й Советской больницы Владимир Рощепкин.
АиФ Саратов вчера в 14:13
Политика
Адвокат подтвердил выезд украинских моряков из СИЗО «Лефортово»
Руководитель группы адвокатов Николай Полозов подтвердил "Интерфаксу", что арестованные украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.
Интерфакс 02:42
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Экономика
В Республике Татарстан убрано 90% площадей
В республике убрано 90% площадей. Остается убрать менее 150 тыс. га.
Республика Татарстан 04:07
Происшествия
Корреа введен в искусственную кому
Американский пилот команды Sauber Junior Team by Charouz Хуан Мануэль Корреа, получивший травмы в аварии во время гонки "Формулы-2" на прошлой неделе, введен в состоянии искусственной комы, говорится в заявлении семьи 20-летнего спортсмена, размещенном на его странице в Instagram.
РИА Новости 04:44
Кино
Дженнифер Лопес опубликовала видео с тренировок танцев на шесте
Дженнифер Лопес накануне мировой премьеры фильма "Стриптизёрши", которая состоится 7 сентября, опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео подготовки к съёмкам.
Discover24 02:44
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Божена Рынска нашла опекуна будущей дочери на случай своей смерти
Читайте материал: "Божена Рынска объявила скорое рождение дочери от покойного Малашенко"
Московский Комсомолец 04:27
Политика
В Иране объявили о новых мерах по ядерной программе
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе попыткой реакции в условиях прессинга США.
RT на русском 02:24
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Космос
Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Известия вчера в 18:20
Происшествия
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе танкер с 12 членами экипажа на борту по подозрению в незаконной перевозке топлива.
RT на русском 04:43
Политика
Названы требования Трампа к Зеленскому
Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Lenta.ru вчера в 12:44
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru вчера в 06:57
Общество
Паводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре продолжает осложняться
Представитель местной администрации отметил, что сложившаяся ситуация может осложниться из-за циклона, который по прогнозам достигнет города вечером в воскресенье, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 21:13
Авто
В сентябре на АвтоВАЗе введены рабочие субботы
На АвтоВАЗе выпустили приказ, согласованный профсоюзом предприятия, о работе по субботам в сентябре 2019 года.
Коммерсантъ Самара вчера в 11:52
Происшествия
Обгоревшее тело женщины нашли в лесу под Петербургом
В Тосненском районе Ленинградской области 6 сентября обнаружили обгоревшее тело женщины.
РЕН ТВ 04:37