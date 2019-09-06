Экономика
Красная веснаЦентробанк снизил прогноз по росту экономики России в 2019 году
Если раньше ЦБ предполагал рост ВВП России в текущем году в районе 1 – 1,5%, то теперь прогнозируемые цифры — 0, 8 – 1,3%. Как пояснила глава Банка России, изменение прогноза в худшую сторону вызвано неутешительными показателями экономического роста за первые два квартала 2019 года.
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Центробанк ожидает снижения экспорта из России из-за замедления роста мировой экономики
Парламентская газетавчера в 09:20
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