Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своём коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждём дальнейших решений ЦБ в этом направлении.

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