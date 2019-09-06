Финансы
Piter.tvЦентробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
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Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своём коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждём дальнейших решений ЦБ в этом направлении.
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета 06 сентября в 08:50
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Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Происшествия
Памфилова заявила о готовности накормить напавшего на нее мигранта
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова прокомментировала сообщение о том, что напавший на нее мужчина пришел к ней за едой.
Lenta.ru вчера в 13:00
Единоборства
Макгрегор хочет провести реванш с Хабибом в Москве
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегор заявил, что он хотел бы провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Bookmaker-ratings.ru 01:23
Политика
Выборы губернатора начались в Санкт-Петербурге
Народные новости 02:07
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Россия и Украина провели обмен заключенными.
РБК вчера в 06:31
Политика
В Татарстане проходят выборы депутатов Госсовета РТ
В общей сложности в организации выборов в Татарстане приняли участие более 21 тысячи человек, прошедших профессиональное обучение.
Казанские ведомости 02:19
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Космос
Ученые получают возможность точнее оценить размер исходной атмосферы Марса
Оценка толщины исходной атмосферы Марса, в свою очередь, позволяет оценить возможность существования в древнем на поверхности планеты условий для жизни.
AstroNews.ru вчера в 12:54
Здоровье
Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Почетная императрица Японии Митико, мать нынешнего императора Нарухито, утром в субботу поступила в больницу, где ей будет сделана операция по удалению рака груди, сообщила газета "Асахи".
РИА Новости 06 сентября в 23:08
Происшествия
Пьяные еноты появились в столице Канады
Жители Оттавы заметили странных зверьков на улицах города Енотов с признаками алкогольного опьянения обнаружили на юге города, сообщает "Газета.ru".
АМИТЕЛ вчера в 09:40
Футбол
РПЛ опубликовала календарь матчей до конца 2019 года
ТАСС вчера в 17:25
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили воинскими званиями
Украинские моряки, освобожденные в рамках обмена с Россией, были награждены орденами и новыми воинскими званиями, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в своем Facebook.
Rambler News Service вчера в 14:43
Политика
На Украине назвали имена переданных России заключённых
Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины, опубликовал список 13 из 35 переданных России заключённых.
RT на русском 01:34
Происшествия
В Сахалинской области загорелась школа с избирательным участком
Возгорание произошло в школе в городе Невельск Сахалинской области. В здании находится избирательный участок на выборах губернатора.
РБК вчера в 22:35
Происшествия
Два человека погибли в авиакатастрофе в американском штате Невада
Два человека погибли и трое пострадали в авиакатастрофе в штате Невада в США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти.
Газета.Ru 02:49
Политика
В Хабаровском крае началось голосование
В Хабаровском крае в 8 часов утра открылось 782 избирательных участка.
Тихоокеанская звезда вчера в 18:04
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Авто
Nissan показал новый электрический кроссовер EV
Японская компания Nissan в скором времени сможет представить собственный электрический кроссовер под названием Nissan EV.
Rusargument 02:24
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости вчера в 12:59
Общество
Свыше 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
В провинции Новая Шотландия на юго-востоке Канады более 300 тысяч местных жителей остались без электричества из-за урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 21:39
Футбол
Акинфеев назвал сборную России возрождающейся командой
Игрок ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал выступление сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:51
Происшествия
В Москве задержали координатора движения «Голос» Владимира Егорова
Егоров работает юристом штаба Дмитрия Гудкова. 21 августа Мосгорсуд отказал политику в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Говорит Москва вчера в 23:41