Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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Эльвира Набиуллина
Может ли быть еще снижение ставки, это зависит от того, как мы будем оценивать экономическую ситуацию, какие данные будут поступать, что будет происходить с инфляцией, и не только с текущей инфляцией, а прежде всего, как мы будем уточнять свой прогноз по инфляции, по экономическому росту.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРосбалт 09:50

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