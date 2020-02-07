Может ли быть еще снижение ставки, это зависит от того, как мы будем оценивать экономическую ситуацию, какие данные будут поступать, что будет происходить с инфляцией, и не только с текущей инфляцией, а прежде всего, как мы будем уточнять свой прогноз по инфляции, по экономическому росту.

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.

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