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Газета.Ru
Газета.Ru

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
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Finam.Ru

Среднесрочные перспективы для золота позитивны

Finam.Ruвчера в 13:15
Финмаркет

Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года крайне низкая - «Фридом Финанс»

Финмаркетвчера в 12:02
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30
ФедералПресс

ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПрессвчера в 06:37
ТАСС

В ЦБ РФ видят пространство для снижения ключевой ставки

ТАССвчера в 08:35
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газетавчера в 06:51
ПРАЙМ

Банк России перешел к умеренной мягкости

ПРАЙМвчера в 14:50

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
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Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ruвчера в 04:31
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Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Коммерсантъвчера в 14:46
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Service17 сентября в 04:48
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Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»

Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».
RT на русскомвчера в 13:25
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Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газетавчера в 08:23
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