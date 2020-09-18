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Газета.Ru
Газета.Ru 

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
Эльвира Набиуллинароссийский политик
При принятии решений мы также учитывали следующие факторы: инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. На них повлияли ценовая, курсовая динамика, сохраняющаяся неопределённость дальнейшего развития ситуации.
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