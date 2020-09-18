Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.

Эльвира Набиуллина российский политик При принятии решений мы также учитывали следующие факторы: инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. На них повлияли ценовая, курсовая динамика, сохраняющаяся неопределённость дальнейшего развития ситуации.