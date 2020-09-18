Смолов считает, что в России не уважают труд футболистов

"Могу сказать, что негатива много, у нас такая профессия и такая отрасль, которая у нас в стране вызывает больше негативных эмоций, чем положительных", — отметил футболист Смолов считает, что это происходит от того, что в России не любят уважать чужой труд.