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Газета.Ru
Газета.Ru

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
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ТАСС

Набиуллина назвала ключевые факторы влияния на ставки по кредитам

ТАСС10:02
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвестор06:30
Finam.Ru

Цикл нормализации ДКП Банка России начнется не ранее 2022 года

Finam.Ru08:15
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газета06:51
Piter.tv

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Piter.tv06:34
Финмаркет

Шансы на дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России до конца текущего года минимальны - Росбанк

Финмаркет08:16
Deita.ru

Центробанк собирается опустить ключевую ставку ещё ниже

Deita.ru16 сентября в 06:15

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии

Страны-члены Совета по правам человека ООН в пятницу приняли резолюцию, осуждающую ситуацию с соблюдением прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации.
Интерфакс10:39

Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
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Литва попросила США обеспечить безопасность в связи с запуском БелАЭС

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обратился к США с просьбой о содействии по вопросу обеспечения безопасности Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), находящейся рядом с литовской границей.
Международная жизнь08:56
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Паломники-хасиды покинули границу Украины с Белоруссией

Паломники-хасиды, которые рассчитывали попасть в украинский город Умань на празднование Рош ха-Шана, покинули границу с Белоруссией, сообщил в пятницу замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
РИА Новости09:28

ЦБ потерял интерес к покупке бизнес-центра «Оружейный» в Москве

ЦБ РФ изучает вопрос о переводе части своих сотрудников на удаленный режим работы на постоянной основе, сделка по покупке бизнес-центра "Оружейный" потеряла актуальность, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
Интерфакс09:00

Смолов считает, что в России не уважают труд футболистов

"Могу сказать, что негатива много, у нас такая профессия и такая отрасль, которая у нас в стране вызывает больше негативных эмоций, чем положительных", — отметил футболист Смолов считает, что это происходит от того, что в России не любят уважать чужой труд.
ProstoProSport10:00