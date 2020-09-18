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Газета.Ru
Газета.Ru

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
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Интерфакс

Заявление Банка России: Голубь завис в полете

Интерфаксвчера в 16:14
Финмаркет

ЦБ РФ принял решение публиковать траекторию ключевой ставки

Финмаркетвчера в 10:58
Piter.tv

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Piter.tvвчера в 06:34
ФедералПресс

ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПрессвчера в 06:37
ТАСС

В ЦБ РФ видят пространство для снижения ключевой ставки

ТАССвчера в 08:35
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газетавчера в 06:51
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30

В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации
REGNUMвчера в 15:38
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Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила команду "Шальке", забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Серж Гнабри (4-я, 47-я, 59-я минуты) и по разу отличились Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).
Вести.Ruвчера в 16:30

ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБКвчера в 11:34
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В США подали иск к Facebook о слежке за пользователями через камеры

Facebook в начале этого года даже согласился на выплату 550 миллионов долларов, чтобы не судиться и урегулировать претензии жителей штата Иллинойс, обвинивших компанию в незаконном сборе биометрических данных.
Новые Известиявчера в 11:56
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Заведующую петербургской больницы оштрафовали за нарушения по COVID-19

В Петербурге суд привлек к административной ответственности заведующую городской поликлиникой №3. Суд посчитал, что врач допустил нарушения, которые могут привести к распространению новой коронавирусной инфекции.
Gazeta.SPbвчера в 09:25
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Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Коммерсантъвчера в 14:46
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