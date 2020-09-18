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Газета.Ru
Газета.Ru

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
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Finam.Ru

Цикл нормализации ДКП Банка России начнется не ранее 2022 года

Finam.Ru08:15
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвестор06:30
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ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПресс06:37
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В ЦБ РФ видят пространство для снижения ключевой ставки

ТАСС08:35
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Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газета06:51
ПРАЙМ

Ключевая ставка Банка России: курс на паузу

ПРАЙМ09:10

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
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Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC

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Ведомости00:57
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

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РИА Новостивчера в 10:45
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