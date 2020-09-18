Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Набиуллина назвала ключевые факторы влияния на ставки по кредитам

ТАСС10:02
Deita.ru

Центробанк собирается опустить ключевую ставку ещё ниже

Deita.ru16 сентября в 06:15
Finam.Ru

Цикл нормализации ДКП Банка России начнется не ранее 2022 года

Finam.Ru08:15
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газета06:51
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвестор06:30
ПРАЙМ

Ключевая ставка Банка России: курс на паузу

ПРАЙМ09:10
Финмаркет

Шансы на дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России до конца текущего года минимальны - Росбанк

Финмаркет08:16

Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию
Ruposters.ru04:31
13

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице
Rambler News Serviceвчера в 04:48
5K

Киркоров и Басков записали песню с цитатой Лукашенко

Филипп Киркоров, Николай Басков, Диана Гурцкая, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов вместе с белорусскими артистами записали песню "Любимую не отдают", название которой цитирует фразу из обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту.
ТАСС04:43
512

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
3,8K

Елизавета Боярская обратилась к коллегам с просьбой о помощи

Знаменитая актриса Елизавета Боярская обратилась к коллегам и подписчикам своей странички в Инстаграм с просьбой помочь народному артисту России Евгению Борисовичу Леонову-Гладышеву, получившему в 2018 году серьезную черепно-мозговую травму, которая повлекла за собой тяжелейшие последствия для здоровья и инвалидность.
Вести.Ru04:20
224

Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по «Спутнику V»

Научный журнал Lancet опубликовал обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания.
РИА Новости12:15

Застрявшие между Украиной и Белоруссией хасиды уехали от границы

Более тысячи паломников-хасидов, которые направлялись в украинский город Умань для празднования еврейского Нового года, но застряли на белорусско-украинской границе, покинули приграничную территорию.
РБК12:24

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT news09:06
4,4K

Москвичам могут разрешить сдавать свои автомобили в каршеринг

Департамент транспорта Москвы прорабатывает запуск «Народного каршеринга», позволяющего сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду, заявил руководитель департамента Максим Ликсутов в своей колонке на сайте дептранса.
Ведомости10:12
85