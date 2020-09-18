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Газета.Ru
Газета.Ru

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
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ТАСС

Набиуллина назвала ключевые факторы влияния на ставки по кредитам

ТАСС10:02
Финмаркет

Шансы на дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России до конца текущего года минимальны - Росбанк

Финмаркет08:16
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газета06:51
Finam.Ru

Цикл нормализации ДКП Банка России начнется не ранее 2022 года

Finam.Ru08:15
ФедералПресс

ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПресс06:37
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвестор06:30
ПРАЙМ

Ключевая ставка Банка России: курс на паузу

ПРАЙМ09:10

Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году

Минобрнауки России утвердило новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые будут применяться в 2021-2022 учебном году, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Serviceвчера в 10:53
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Слух: Marvel’s Spider-Man не получит бесплатное обновление для PlayStation 5

Владельцы оригинальной Marvel’s Spider-Man для PlayStation 4, похоже, не смогут бесплатно обновиться до некстген-версии игры, которая войдет в состав расширенного издания Marvel’s Spider-Man: Miles Morales на PlayStation 5. Об этом в переписке с одним из пользователей Твиттера сообщил директор по производству Marvel Games Эрик Монаселли.
Srnsk07:23

Экс-глава СБР Кравцов арестован по делу о растрате 14 млн рублей

"Может скрыться и угрожать свидетелям" 17 сентября в отечественном спорте громыхнула очередная неприятная новость: бывший глава Союза биатлонистов России, ныне директор Центра спортивной подготовки России (ФГБУ "ЦСП") Александр Кравцов задержан правоохранительными органами по обвинению в растрате средств в особо крупном размере и отправлен в изолятор временного содержания на Петровке.
Газета.Ru11:48
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Sina назвала ядерное оружие США неэффективным из-за С-500

Журналисты китайского информационно-аналитического издания Sina пришли к выводу, что в случае принятия на вооружение российских ЗРС С-500 «Прометей» американские межконтинентальные баллистические ракеты станут просто бесполезны.
Военное деловчера в 10:13
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Власти Башкирии запретили въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков

Глава Башкирии запретил въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков, следует из документа, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации республики.
ТАСС11:59
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