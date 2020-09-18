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Газета.Ru
Газета.Ru

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
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Finam.Ru

Среднесрочные перспективы для золота позитивны

Finam.Ruвчера в 13:15
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30
Финмаркет

Шансы на дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России до конца текущего года минимальны - Росбанк

Финмаркетвчера в 08:16
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газетавчера в 06:51
ПРАЙМ

Банк России перешел к умеренной мягкости

ПРАЙМвчера в 14:50
Piter.tv

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Piter.tvвчера в 06:34
ТАСС

Набиуллина назвала ключевые факторы влияния на ставки по кредитам

ТАССвчера в 10:02

The Insider нашел у семьи бывшего генерала МВД Сугробова недвижимость на 300 млн рублей

Издание The Insider обнаружило у родственников бывшего генерала МВД Дениса Сугробова, осужденного за создание ОПГ, две квартиры в Москве, стоимость которых составляет 300 миллионов рублей.
Дождьвчера в 15:28

Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС17 сентября в 11:10
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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