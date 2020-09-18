Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Смотрите также
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
В Тульской области произошёл пожар на территории завода «Азот»
Пугачева и Галкин поздравили своих детей-близнецов с 7-летием
Постпред Белоруссии при ООН: Минск сам решит противоречия в стране
Дочь Успенской подозревают в наркомании из-за неадекватного поведения
Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве
В Петербурге в бассейне парами хлора отравились восемь детей
Турецкий отель освободил сына Сафронова от оплаты ремонта бассейна
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Боярская попросила помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву
Главам девяти стран присудили Шнобелевскую премию
Peugeot представил тизер 680-сильного гиперкара
Власти Башкирии запретили въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков
В банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%
Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки в будущем
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Постпред Белоруссии при ООН: Минск сам решит противоречия в стране
Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»
В США вводится запрет на WeChat и TikTok
Жириновский предложил кремировать тело Ленина
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
Подробнее о событии