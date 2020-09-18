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Газета.Ru
Газета.Ru

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
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Комсомольская правда

Эксперты объяснили, как решение ЦБ сохранить ключевую ставку повлияет на рубль

Комсомольская правда14:23
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газета06:51
ФедералПресс

«Доступная ипотека помогла преодолеть кризис». Эксперт о рынке недвижимости

ФедералПресс09:15
Интерфакс

Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки в будущем

Интерфакс08:29
Финмаркет

ЦБ РФ принял решение публиковать траекторию ключевой ставки

Финмаркет10:58
ТАСС

В ЦБ РФ видят пространство для снижения ключевой ставки

ТАСС08:35
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвестор06:30

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК13:10
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Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
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Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по «Спутнику V»

Научный журнал Lancet опубликовал одновременно обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания.
РИА Новости12:15
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