Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
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Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
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