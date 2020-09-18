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Газета.Ru
Газета.Ru

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
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Финмаркет

ЦБ РФ принял решение публиковать траекторию ключевой ставки

Финмаркет10:58
Интерфакс

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Интерфакс06:40
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвестор06:30
ФедералПресс

ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПресс06:37
Piter.tv

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Piter.tv06:34
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газета06:51
ТАСС

Рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку

ТАСС06:33

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК13:10
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известия15:18
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В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUM13:04
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