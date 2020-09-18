Финансы
Газета.RuЦентробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.
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Происшествия
Министра транспорта Саратовской области подозревают в получении взятки
На пост министра Алексей Зайцев был назначен всего месяц назад, такое решение принял сам глава региона Валерий Радаев.
ФедералПресс 07:25
Общество
Препарат от коронавируса включат в перечень жизненно важных лекарств
Препарат от коронавируса "Фавипиравир" в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
ТВ Центр 13:39
Общество
Джонсон заявил о приходе второй волны коронавируса в Британию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:55
Экономика
«Лукойл» возглавил рейтинг 200 крупнейших частных компаний в России
Forbes публикует ежегодный рейтинг 200 крупнейших частных компаний Россиинттрs: / / t.co / vqfGaSLpMd — ForbesRussia (@ ForbesRussia) September 17, 2020 Общая выручка 200 компаний в 2019 году составила 45,3 триллиона рублей.
Компания вчера в 03:02
Театры
«Содружество актеров Таганки» может возглавить Герасимов
Народный артист и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов может стать художественным руководителем «Содружества актеров Таганки», сообщает РИА Новости.
Театрал 14:18
Политика
Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального
На заседании Европарламента, проходившем 17 сентября, было принято решение о введении санкций в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Цензуры.Нет 06:41
Происшествия
В Петербурге в бассейне парами хлора отравились восемь детей
Российская газета 13:18
Шоу-бизнес
Глюкозу подозревают в возвращении к наркотикам
В Сети появились слухи о том, что певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, вновь вернулась к употреблению наркотиков.
ФАН 12:54
Общество
Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда
Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК 13:10
Кино
Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»
Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».
RT на русском 13:25
Политика
Совет по правам человека ООН осудил происходящее в Белоруссии
Страны-члены Совета по правам человека ООН приняли резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации.
Газета.Ru 10:38
Общество
Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ
Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Коммерсантъ 14:46
Футбол
«Краснодар» разгромил «Химки» в матче РПЛ
Известия 15:44
Происшествия
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
В Ярославской области задержали 41-летнего Виталия Молчанова, который подозревался в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девочек в Рыбинске.
Газета.Ru 06:23
Экономика
В России могут упростить продажу квартир в долевой собственности
Москва, 18 сентября 2020, 11:24 — REGNUM В России могут измениться условия продажи квартир по договорам долевого участия (ДДУ).
REGNUM 04:24
Хоккей
Матч «Локомотива» с минским «Динамо» в КХЛ перенесен
Лига приняла решение о переносе матчей «Локомотива» с «Сочи» и минским «Динамо», который был запланирован на 19 сентября.
Metaratings 11:20
Шоу-бизнес
Дочь Успенской подозревают в наркомании из-за неадекватного поведения
За кадром слышен голос девушки, которая с удивлением констатирует, что перед ней дочь Любови Успенской.
Слово и Дело 10:18
Политика
Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных
«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру 07:58
Фигурное катание
РУСАДА дисквалифицировало фигуристку Марию Сотскову на 10 лет
РУСАДА дисквалифицировало бывшую фигуристку Марию Сотскову на 10 лет. В крови 20-летней спортсменки найдено запрещённое вещество.
Честный рейтинг букмекеров 09:36
Здоровье
В ВОЗ сочли смертность от коронавируса неприемлемой
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла смертность от коронавируса неприемлемой.
Lenta.ru 15:49
Общество
Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию
На месте достройки газопровода есть запасы труб, происходит сбор экипажей с рабочими.
Evo-rus.com вчера в 02:58
Общество
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Александр Добровинский заявил телеканалу "360", что будет скучать по своему оппоненту в деле Ефремова Эльману Пашаеву, которого на год лишили статуса адвоката.
РИА Новости 12:39
Политика
Полномочия Франца Клинцевича в Совфеде прекращены
Франц Клинцевич Council.gov.ru Представителем Смоленской области в Совфеде указом губернатора Алексея Островского от 18 сентября назначена Нина Куликовских.
REGNUM 13:54
Киберспорт
Ремастер Crysis вышел на Xbox One X в неиграбельном состоянии
Сегодня, 18 сентября, ремастер Crysis наконец вышел на PS4, Xbox One и РС (Epic Games Store).
Игромания.ру 07:04
Наука
Первая в мире трансплантация бионического глаза состоится в Австралии
Вечерний курьер вчера в 07:43
Футбол
«Ливерпуль» объявил о подписании долгосрочного контракта с Алькантарой
Честный рейтинг букмекеров 13:35
Космос
SpaceX отменила запуск новой группировки спутников Starlink
Американская компания SpaceX отменила запланированный на четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.
News.ru вчера в 15:04
Общество
В США вводится запрет на WeChat и TikTok
Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUM 13:04
Культура
Телеканал «Россия» представляет сериалы нового сезона
На телеканале «Россия» стартует новый сезон!В уникальной коллекции телеканала «Россия» пополнение – на экраны выйдут несколько многосерийных фильмов: «Грозный», «Обитель», «Небеса подождут».
ГТРК Ярославия 14:22