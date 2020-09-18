Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
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Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
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Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года крайне низкая - «Фридом Финанс»
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