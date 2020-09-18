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Газета.Ru
Газета.Ru

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
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Finam.Ru

Среднесрочные перспективы для золота позитивны

Finam.Ruвчера в 13:15
Финмаркет

Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года крайне низкая - «Фридом Финанс»

Финмаркетвчера в 12:02
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газетавчера в 06:51
ТАСС

Набиуллина назвала ключевые факторы влияния на ставки по кредитам

ТАССвчера в 10:02
ПРАЙМ

Банк России перешел к умеренной мягкости

ПРАЙМвчера в 14:50
Piter.tv

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Piter.tvвчера в 06:34
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30

Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Коммерсантъвчера в 14:46
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Добровинский прокомментировал лишение Пашаева адвокатского статуса

Адвокат Александр Добровинский, представлявший пострадавшую сторону в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, прокомментировал лишение защитника актера Эльмана Пашаева адвокатского статуса, отметив, что будет скучать по нему.
Ведомостивчера в 15:56
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Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила команду "Шальке", забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Серж Гнабри (4-я, 47-я, 59-я минуты) и по разу отличились Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).
Вести.Ruвчера в 16:30

Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»

Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».
RT на русскомвчера в 13:25
5

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
РБКвчера в 08:30
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ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБКвчера в 11:34
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В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАССвчера в 07:41
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Корректировка НДД принесет бюджету около 100 млрд рублей в год

"Реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет около 100 млрд рублей и порядка 90 млрд рублей в год по НДПИ", - сказано в финансово-экономическом обосновании к проекту.
ТАССвчера в 09:46

Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» продлили на второй сезон

Все числа по просмотрам руководство стриминга не озвучивает, но отмечает, что после премьеры первых трех эпизодов шоу, два из которых были срежиссированы Ридли Скоттом, на второй неделе показа аудитория сериала выросла почти в два раза.
Российская газетавчера в 03:45
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В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUMвчера в 13:04
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Разработчик поделился успехами российского лекарства от коронавируса

Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый рассказал о близкой к стопроцентной эффективности российского препарата для лечения COVID-19 «Арепливир» (Фавипиравир).
Lenta.ruвчера в 16:55