Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
Подробнее о событии
Finam.Ru

Среднесрочные перспективы для золота позитивны

Finam.Ruвчера в 13:15
Piter.tv

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Piter.tvвчера в 06:34
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газетавчера в 06:51
ТАСС

В ЦБ РФ видят пространство для снижения ключевой ставки

ТАССвчера в 08:35
Финмаркет

ЦБ РФ принял решение публиковать траекторию ключевой ставки

Финмаркетвчера в 10:58
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30
ПРАЙМ

Банк России перешел к умеренной мягкости

ПРАЙМвчера в 14:50

Определены смартфоны, которые лучше всех защищены от прослушки

Дмитрий Курамин, эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет", говорит, что в смартфон устанавливаются программные закладки и трояны, это облегчает злоумышленнику работу.
Уфимские Заметки17 сентября в 07:28
27

ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБКвчера в 11:34
29

Жириновский предложил кремировать тело Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если коммунисты не хотят продавать тело Владимира Ленина американскому художнику Дэвиду Датуне, то его нужно кремировать и похоронить колбу с прахом в могиле матери или отца.
РИА Новостивчера в 14:25
13

Пресс-секретарь Навального сообщила, что на его личных вещах нет яда

Специалисты из немецкой лаборатории обнаружили вещество, которым, предположительно, был отравлен оппозиционер Алексей Навальный, только на бутылке из его номера, на личных вещах и предметах из номера яд не обнаружен, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Интерфаксвчера в 15:40
16

На западе Украины зрители выбирают российское телевидение — Страна.UA

Спутниковые каналы российского телевидения выбирают жители западных областей Украины и Карпат вместо цифровых каналов украинского ТВ, заявила журналист Александра Харченко 18 сентября в статье, опубликованной изданием «Страна.UA».
ИА Красная Веснавчера в 04:46
1

Разработчик поделился успехами российского лекарства от коронавируса

Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый рассказал о близкой к стопроцентной эффективности российского препарата для лечения COVID-19 «Арепливир» (Фавипиравир).
Lenta.ruвчера в 16:55
1