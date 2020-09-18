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Газета.Ru
Газета.Ru

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
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РИА Новости

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

РИА Новости18:39
Известия

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Известия18:57
ТАСС

В ЦБ РФ видят пространство для снижения ключевой ставки

ТАССвчера в 08:35
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газетавчера в 06:51
ФедералПресс

ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПрессвчера в 06:37
Интерфакс

Заявление Банка России: Голубь завис в полете

Интерфаксвчера в 16:14
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30

Пушков отреагировал на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров

Член Совета Федерации Алексей Пушков отверг обвинения Польши в адрес российской стороны в причастности к крушению самолета президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.
Пушков отреагировал на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров
Российская газетавчера в 01:45
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя

Центр разработок группы компаний S7 (владеет плавучим космодромом "Морской старт") приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью, этот опыт будет использован для производства новой ракеты для плавучего космодрома, сообщает на сайте центра.
РИА Новости20:06

Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила команду "Шальке", забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Серж Гнабри (4-я, 47-я, 59-я минуты) и по разу отличились Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).
Вести.Ruвчера в 16:30

ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБКвчера в 11:34
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СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине

Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис рассказал о случае, когда он отказался помочь посетителю только потому, что тот говорил по-русски, пишет Sputnik Latvija.
РИА Новости20:13
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Постпред Белоруссии при ООН: Минск сам решит противоречия в стране

По словам Амбразевича, Минск сам определит, как реагировать на принятое советом решение, в том числе как взаимодействовать с Советом, с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, как проводить по теме прав человека двусторонние диалоги.
REGNUMвчера в 08:22
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Петербургский медицинский сервис привлёк $2 млн инвестиций

Петербургский сервис онлайн записи в частные и государственные клиники «НаПоправку», созданный предпринимателем Александром Печерским, привлек 2,25 млн долл. инвестиций на разработку мобильного приложения и региональную экспансию.
РБК Санкт-Петербургвчера в 10:21

Россиянин вошел в список самых влиятельных евреев мира

В список первых пяти самых влиятельных евреев мира вместе с главой Facebook Марком Цукербергом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху попал россиянин – глава фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор.
Взгляд.рувчера в 11:51
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