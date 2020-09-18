Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
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Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых впервые после четырех снижений подряд. Решение необходимо для поддержки рубля и снижения уровня цен, пишет 18 сентября «Газета.ру». Как объяснили в ЦБ, сохранить ставку решили, так как инфляция оказалась выше ожидаемой.В источнике
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