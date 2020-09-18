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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых впервые после четырех снижений подряд. Решение необходимо для поддержки рубля и снижения уровня цен, пишет 18 сентября «Газета.ру». Как объяснили в ЦБ, сохранить ставку решили, так как инфляция оказалась выше ожидаемой.В источнике
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Коммерсантъ

Чем запомнилась неделя 14–19 сентября

Коммерсантъ05:01
РБК

«Большая часть пути позади». Эксперты не ждут от ЦБ снижения ставки

РБК03:57
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30
ТАСС

Набиуллина назвала ключевые факторы влияния на ставки по кредитам

ТАССвчера в 10:02
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газетавчера в 06:51
ФедералПресс

ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПрессвчера в 06:37
Интерфакс

Заявление Банка России: Голубь завис в полете

Интерфаксвчера в 16:14

Украинские ученые получили Шнобелевскую премию за танцующих червей

18 сентября 2020 года на официальном сайте премии было опубликовано заявление, что украинский физик Иван Максимов и математик Андрей Потоцкий получили Шнобелевскую премию за изучение поведения тела червей под вибрациями.
Goroday.ruвчера в 09:31

На Сахалине столкнулись четыре машины, два человека погибли

ИА SakhaNews Два человека погибли 19 сентября при столкновении четырех автомобилей на трассе Южно-Сахалинск - Оха в Долинском районе Сахалинской области, еще пять человек получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
SakhaNews06:02
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Сучилов выиграл индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону

На продолжающемся в Тюмени летнем чемпионате России по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка на 20 км. Ее победителем стал Семен Сучилов, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ.
Российская газета06:07

В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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