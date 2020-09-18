Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Смотрите также
Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами
Боярская призвала помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву
В заваленной мусором квартире в Санкт-Петербурге нашли второе тело
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девочек в Рыбинске
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
На моряков Балтфлота завели дело из-за святой воды
Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году
Набиуллина рассказала о выборе брошек на заседания ЦБ
В США два человека погибли при стрельбе в штате Нью-Йорк
Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
Волочкова показала откровенное фото с рукой Джигурды на груди
В банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%
Набиуллина рассказала о выборе брошек на заседания ЦБ
Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки в будущем
Путин обвинил США в создании Россией гиперзвукового оружия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девочек в Рыбинске
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых впервые после четырех снижений подряд. Решение необходимо для поддержки рубля и снижения уровня цен, пишет 18 сентября «Газета.ру». Как объяснили в ЦБ, сохранить ставку решили, так как инфляция оказалась выше ожидаемой.В источнике
Подробнее о событии