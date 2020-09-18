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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых впервые после четырех снижений подряд. Решение необходимо для поддержки рубля и снижения уровня цен, пишет 18 сентября «Газета.ру». Как объяснили в ЦБ, сохранить ставку решили, так как инфляция оказалась выше ожидаемой.В источнике
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РБК

«Большая часть пути позади». Эксперты не ждут от ЦБ снижения ставки

РБК03:57
Finam.Ru

Среднесрочные перспективы для золота позитивны

Finam.Ruвчера в 13:15
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газетавчера в 06:51
ФедералПресс

ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПрессвчера в 06:37
ПРАЙМ

Банк России перешел к умеренной мягкости

ПРАЙМвчера в 14:50
ТАСС

Рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку

ТАССвчера в 06:33

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»
Известия22:11
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Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами

Советский и российский ученый, конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов награжден орденом Андрея Первозванного, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 сентября.
ИА Красная Весна07:42

Боярская призвала помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву

Актриса Елизавета Боярская рассказала поклонникам, что ее коллега, звезда сериала "Убойная сила" Евгений Леонов-Гладышев нуждается в дорогостоящей реабилитации и попросила их помочь актеру в силу своих возможностей.
iReactorвчера в 08:40
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Александр Кержаков согласился стать главным тренером ФК «Томь»

Томск, 19 сентября 2020, 13:42 — REGNUM Старший тренер юношеской сборной России и лучший бомбардир в истории отечественного футбола Александр Кержаков согласился стать главным наставником томского футбольного клуба «Томь», выступающего в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
REGNUM06:42

Украинские ученые получили Шнобелевскую премию за танцующих червей

18 сентября 2020 года на официальном сайте премии было опубликовано заявление, что украинский физик Иван Максимов и математик Андрей Потоцкий получили Шнобелевскую премию за изучение поведения тела червей под вибрациями.
Goroday.ruвчера в 09:31

«Любимую не отдают». Киркоров, Басков и Буйнов спели вместе с белорусскими музыкантами песню в поддержку Лукашенко

В записи ролика помимо белорусских музыкантов приняли участие их российские коллеги: Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой, Диана Гурцкая и Наталия Москвина.
Фонтанка.Рувчера в 11:40