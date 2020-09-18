Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых впервые после четырех снижений подряд. Решение необходимо для поддержки рубля и снижения уровня цен, пишет 18 сентября «Газета.ру». Как объяснили в ЦБ, сохранить ставку решили, так как инфляция оказалась выше ожидаемой.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Заявление Банка России: Голубь завис в полете

Интерфаксвчера в 16:14
Finam.Ru

Среднесрочные перспективы для золота позитивны

Finam.Ruвчера в 13:15
ТАСС

Рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку

ТАССвчера в 06:33
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газетавчера в 06:51
ФедералПресс

ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПрессвчера в 06:37
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30
ПРАЙМ

Банк России перешел к умеренной мягкости

ПРАЙМвчера в 14:50

Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США, заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.
REGNUM00:19
713

Экс-глава СБР Кравцов арестован по делу о растрате 14 млн рублей

"Может скрыться и угрожать свидетелям" 17 сентября в отечественном спорте громыхнула очередная неприятная новость: бывший глава Союза биатлонистов России, ныне директор Центра спортивной подготовки России (ФГБУ "ЦСП") Александр Кравцов задержан правоохранительными органами по обвинению в растрате средств в особо крупном размере и отправлен в изолятор временного содержания на Петровке.
Газета.Ruвчера в 11:48
31

Глава Тувы объявил карантин на территории Монгун-Тайгинского района

Сегодня стало известно, что глава Тувы Шолбан Кара-оол с целью недопущения распространения ковидной инфекции распорядился объявить карантин на территории Монгун-Тайги с 19 сентября.
Московский Комсомолец Тывавчера в 15:40

В Чите открыли граффити с изображением джазмена Олега Лундстрема

Открытие граффити с изображением джазмена, композитора и дирижера, коренного читинца Олега Лундстрема стало одним из главных событий первого фестиваля городской культуры "Удокан", организованном в Чите, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС00:49